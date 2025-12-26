高雄變電箱3度爆炸！他路邊吃飯驚見起火 2732戶一度停電

高雄今（12/26）上午驚傳變電箱爆炸事故。翻攝自Threads@lshinmyeyes_tinna



高雄市三民區今（11/26）日上午驚傳有路邊變電箱爆炸！事故一度造成2732戶人家停電，台電獲報後緊急出動搶修，目前已復電。

有網友在Threads發文指出，，有民眾在餐廳用餐時，先聽見疑似「碰碰」的異常聲響，隨後發現路旁變電箱冒出白煙並接連爆炸起火，前後共發生三次。附近商家與民眾緊急拿出滅火器協助滅火，所幸未造成人員傷亡，但事故一度導致周邊2732戶停電，經搶修後已於上午10時46分全數復電。

事發當下原以為聲響來自店內製冰機，直到電燈開始閃爍、隨即停電，與店員外出查看才發現變電箱正在冒煙，便立刻通報市府。未料不到15分鐘，變電箱再次爆炸並起火，鄰近店家員工隨即拿出滅火器撲滅火勢；但短時間內竟再度第三次爆炸起火，現場民眾擔心波及路旁停放車輛，紛紛協助滅火，所幸火勢未擴大。

台電高雄區處說明，事故發生於上午9時04分，初步判定為變壓器故障所致，影響範圍涵蓋三民區明誠路、民族一路、明哲路一帶。事發後，台電立即派員到場隔離故障區間並進行轉供復電，半小時內先恢復2181 戶用電，復電率近八成；隨後完成轉供作業並更換變壓器，於上午10時46分讓2732戶全數復電。

台電表示，事故確切原因仍待進一步調查釐清，後續將持續強化線路與設備巡檢作業，以降低類似停電事故再度發生的風險。

