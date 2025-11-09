高雄豐潮原住民族聯合豐年節嗨到最高潮

高雄豐潮原住民族聯合豐年節。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

高雄豐潮原住民族聯合豐年節，週末一連兩天在衛武營都會公園登場，勇士舞兩支舞碼及部落歌手等充滿勇氣與力量的組曲，超過五十個社團與約五千位族人共襄盛舉，一百七十攤的特大市集，美食、文創以及月桃編織、南島樂器等文化體驗，嗨到最高潮。

中央原民會主委曾智勇表示，台灣原住民是南島語族的發源地，下個月邀請十一個南島語系的國家，在高雄蓮池潭舉辦世界原住民族運動會拼板舟競賽，原住民是台灣非常重要的力量，在世界上大型運動賽事都有亮眼表現。

高雄市長陳其邁說，原住民族是台灣這塊土地的主人，豐潮展現原住民文化的山海元素，藉由文化系列活動增強原住民族的凝聚力，希望豐潮活動可以讓高雄更加美麗，享受屬於原住民的榮耀時刻。

高雄市阿美族總頭目林信銘指出，這麼多族人相聚一起非常開心，大家都來參加原住民族聯合豐年節，讓原住民的文化得以延續下去。高雄市原民會主委阿布斯則表示，豐潮不分原鄉與都會區，今年是第六屆，族人遇到嚴重風災影響生計，卻秉持樂觀天性面對生活，今年請到許多優秀原民青年來振奮士氣，讓豐潮氛圍充滿勇氣與希望。