南部中心／林樹銘、張可倫 高雄市報導

「高雄豐潮」原住民族聯合豐年節，11月8日、9日兩天，將在衛武營登場，阿美族總頭目特地帶著族人，親自用傳統報信方式，到市府邀請市長陳其邁一起來參加，更替他穿上傳統"霞披"，陳其邁也說，今年豐潮活動是歷年來最盛大，邀請市民周六日一起體驗原民文化。





「高雄豐潮」原住民族聯合豐年節 族人替陳其邁穿上「霞披」

總頭目帶領族人，特別用阿美族傳統的報信儀式，為活動做宣傳。（圖／民視新聞）





原住民青年在總頭目帶領下，吟唱著歌謠，踏著舞步，緩緩走進市府會議室。高雄一年一度原住民族聯合豐年節，即將在11/8、9號在衛武營登場，族人特別用阿美族傳統的報信儀式，透過歌舞表演，正式向市長陳其邁傳遞活動邀請。

廣告 廣告

主持人：「現在由總頭目為市長，披上男子霞披。」總頭目為陳其邁穿戴阿美族傳統服飾霞披，這也是族人在豐年祭時的盛裝打扮，桌上也擺了阿美族傳統美食情人粽，邀約大家一起來參加今年的聯合豐年節。

高雄市阿美族總頭目林信明：「共16個族，大概也有其他的族群來參與我們豐年祭，透過報信就是說，我們現在要豐年祭了，大家共襄盛舉。」

高雄市長陳其邁：「我們高雄市年度的一大盛事，這一次除了說有千人圍舞，以及我們傳統的原住民族文化體驗。」





「高雄豐潮」原住民族聯合豐年節 族人替陳其邁穿上「霞披」

高雄一年一度原住民族聯合豐年節，即將在11/8、9號登場。（圖／資料畫面）









「高雄豐潮」原住民族聯合豐年節，邁入第6屆，為期兩天的活動，有號稱全國最大的原住民市集，有美食、文創和文化體驗，相當豐富。

高雄市原民會主委阿布斯：「市集總共有160攤，可以說號稱全國最大的原住民市集，有美食、有農特產、有文創，還有一些文化體驗。」盛大的原民活動，結合傳統與創新，也能讓民眾體驗原住民文化之美。





原文出處：「高雄豐潮」原住民族聯合豐年節 族人替陳其邁穿上「霞披」

更多民視新聞報導

感到壓力鼻子先變冷？英研究揭「鼻溫下降」現象 或可成壓力偵測新指標

流感增63例重症、9死！最快「這時間」脫離流行期

雨下不停 明天「4縣市」出門記得帶傘

