高雄豪宅區！ 興建中大樓頂惡火 隔壁住戶急逃

高雄市鼓山區文信路上，一棟要蓋30層的豪宅大樓，今（23日）凌晨12點左右，26樓頂樓傳出惡火，火勢猛烈，火花還不斷往下墜落，而建案隔壁緊鄰一棟大樓，住戶怕香港宏福苑事件重演，睡夢中驚醒逃命，消防出3輛雲梯車，最高50公尺，約17樓左右，25名消防員揹水線，從1樓爬到26樓灌救，火勢撲滅後，無人傷亡，起火點是板模及雜物，起火原因還要調查。

民眾：「看起來是建築工地的頂樓在起火。」

文信路上，蓋到26樓的頂樓竄出惡火，烈焰在暗夜中，相當嚇人，遠遠就能看到頂樓陷入火海。起火隔壁大樓住戶：「因為有人喊失火啦失火了，就聽到趕快起床啊，你看上一次香港那個事件。」

起火隔壁大樓住戶：「砰一起看就看到隔壁那邊起火了，火燒就越燒越大。」

起火隔壁大樓住戶：「管理室說叫我們，有火災趕快下來，因為也不知道是哪一棟，所以有點怕怕的。」

隔壁大樓住戶有人抱愛犬逃命，狗狗嚇到狂發抖，就是是因為起火的建案跟隔壁大樓只隔著一條小小防火巷，兩棟幾乎是緊鄰，起火大樓興建中，總共30樓，目前實價登錄預售屋一坪約47萬起，一戶至少1800萬起跳，總戶數172戶，預計2031年的下半年完工，這一燒會不會延後交屋呢，但大半夜的，沒人施工，就怕重演宏福苑事件，工地監工第一時間也趕到現場。

消防員vs.起火工地監工：「監工那你等一下去我們那前面，（可以，好好）。」

起火點雲梯車到不了，25名消防員身揹2條水線，裝備重達35公斤，從1樓爬到26樓頂樓灌救，火勢在凌晨1點50分撲滅，沒人傷亡，起火點都是板模板材及雜物。高市消防局中華分隊長陳友銘：「佈水線爬上去後面時間會比較長，因為他的水線的延伸，都要做一些確保。」

一早人員頻繁進出燃燒的建材，全被移至一樓，火調科也到場調查，勞檢處已派員了解，勞工局表示，若有違反職安法，將處3萬到30萬罰鍰，但這場暗夜高樓大火，也讓鄰居們嚇出一身冷汗。

