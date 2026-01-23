高雄豪宅大火燒出工地防災問題 市府：勒令停工、擴大聯合稽查

高雄市鼓山區華榮路一處興建中的30層豪宅，今（1/23）凌晨26樓突發火警，火舌高竄，也燒出工地防災安全管理漏洞。高市府工務局提供



高雄市鼓山區華榮路一處興建中的30層豪宅，今（1/23）凌晨26樓突發火警，火舌高竄宛如「燒出一炷香」，消防員徒步逐層佈線搶救，所幸無人傷亡。火災也燒出工地防災安全管理漏洞，工務局認定施工現場未落實防火措施，已勒令停工、開罰，並同步擴大跨局處聯合稽查，全面檢視高樓工地安全。

高市消防局表示，今日凌晨0時11分接獲通報後，出動29輛消防車、81名人員前往搶救，起火位置位於地上26樓，由於樓層高、尚未完工，消防員需徒步一層一層架設水線，救災難度高，火勢於凌晨3時左右完全撲滅。

消防局初步研判，疑似施工現場未妥善落實火源管理，遺留火種導致建築材料悶燒，進而引燃板模與雜物，確切起火原因仍待進一步調查釐清。

高市府工務局表示，接獲通報後即派員會同高雄市土木技師公會人員前往勘查，發現工地未設置足以維護安全及預防火災的相關設備與管理措施，已違反《建築法》第63條規定，依同法第89條裁處承造人新台幣9萬元罰鍰，並立即勒令該工程停工。

為確保建築結構安全，工務局也要求業者後續須委託第三方公正單位進行結構安全鑑定，確認樓板與結構強度未受火災影響，相關鑑定及改善作業完成並經查核合格前，不得申請復工。

此外，工務局已同步啟動專案巡檢，針對全市高樓層建築工地展開跨局處聯合稽查，重點檢視防火管理、施工動線安全、可燃物堆置及公共安全制度落實情形，防範類似事件再度發生。

