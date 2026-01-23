高雄豪宅蓋一半「26樓陷火海」 住戶憂恐「宏福苑翻版」

高雄市 / 綜合報導

高雄鼓山區裕誠路，一處豪宅新建案工地，今(23)日凌晨12點多，26樓頂樓處陷入火海，火勢有向下蔓延趨勢，熊熊烈火把周邊住戶給嚇壞，加上看到建案可能超過100公尺，外頭還有圍防護網，就擔心像香港宏福苑一樣，先緊急撤離，初步調查，是內部板模、雜物起火燃燒，燃燒面積約60平方公尺，整個火勢歷經約3小時才控制，所幸無人受困傷亡。勞工局強調，後續若有施工必要，必須確認各項設備，另外如查獲涉犯違反職安法相關規定，將處3萬元至30萬元罰鍰。

目擊民眾說：「看起來是建築工地。」新建案頂樓，突然燃起熊熊烈火，橘紅色火舌不斷竄出，在夜色中顯得格外驚人，濃煙更是直衝天際。目擊民眾說：「在架雲梯車。」

消防隊獲報後，緊急出動大批人力，雲梯車同步到場，從高空展開滅火行動。目擊民眾說：「好可怕，好恐怖喔。」水柱從四面八方射向起火點，全力壓制火勢，場面相當驚險。周邊住戶說：「有人喊那個失火了，你看上一次香港那個事件也會怕，碰爆炸聲，我以為是什麼天冷掉磁磚。」

新建案目前樓高，可能超過100公尺，外面又圍一圈防護網，不經聯想起香港宏福苑，就擔心成翻版，在聽到巨大聲響後，周邊住戶撤離到附近公園。周邊住戶說：「就有火災就下來，因為也不確定是哪一棟。」

帶著愛犬緊急逃生，緊張神情全寫在臉上。監工人員VS.現場管制人員說：「監工，那你等一下去我們那前面可以嗎，好好好。」工地監工人員，接獲消息趕赴現場。記者VS.監工人員說：「樓上有人嗎，不知道，走走走。」

原本準備回應記者詢問，卻隨即被資深人員帶離，現場氣氛一度緊繃，整起火警就發生在高雄鼓山區華榮路、文信路口。23日凌晨，大樓新建案26樓，也就是目前的頂樓，整層陷入火海，初步調查是燃燒板模與雜物。高雄市消防局第二大隊第二中隊中隊長林政寬說：「上面燒雜物跟板模那起火原因還要等火調科來調查，板模是易燃的。」

一早工地升降梯仍持續運轉，人員頻繁進出，燃燒的建材，全被移至一樓，火調科也到場調查，一坪50萬元左右，一戶都2000多萬元的新建案工地，怎麼會在凌晨起火燃燒，是否涉及施工安全疏失，現在相關單位持續調查釐清，但幸好整起火警沒人受困傷亡。

