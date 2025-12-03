高雄豪宅被「狗尿淹沒」？房東崩潰檢測結果曝：臭味超標10倍 馬爾濟斯意外釀租屋大戰

汪姓女子聲稱豪宅被寵物尿液嚴重污染，法院依證據判租客賠償37萬元。（示意圖，非當事狗/pexels）

房東快被狗尿臭昏！高雄市苓雅區一間輕豪宅因「寵物異味」引發租賃糾紛。汪姓屋主將裝潢完成的住家出租給許姓女子，對方飼養一隻馬爾濟斯並簽署寵物協議。租約期滿點交時，屋主卻指房內充滿濃烈惡臭，多處家具疑遭狗尿浸泡損壞，遂提告求償66萬元。法院審理後裁定，許姓女子須賠償約37萬元，全案仍可上訴。

豪宅租屋變惡臭？房東指控：地板滲尿、家具泡爛

根據判決書顯示，汪姓女子以每坪約40萬元購入輕豪宅，並以每月2萬6,500元租給許姓女子。因承租方飼養馬爾濟斯，雙方於租前另簽訂寵物協議，明定須維持環境整潔並於退租時恢復原狀。

廣告 廣告

直到去年（2024）9月租期屆滿，汪姓女子進屋驗收時，表示房內味道刺鼻難耐，地板疑似被尿液滲透，沙發、茶几、床墊等家具都有明顯毀損。許姓女子則辯稱已清潔完備，不願再負擔額外費用。

臭味來源怎麼查？檢測數值竟「超標10倍」

因雙方說法不一，汪姓女子委託專業檢驗公司驗測室內異味濃度。報告顯示異味污染物濃度達100，超過非工農業區固定污染源標準10的限制值，差距高達10倍。

檢方與法院依據檢測內容及現場照片，認定屋況確實受到寵物排泄物影響。

租屋糾紛怎麼計算賠償？法院列出損害項目

案件於高雄地方法院簡易庭審理，許姓女子同意補償部分家具價格。但法官綜合評估房東因修繕造成出租空窗期約7個月、家具損毀程度明顯，且檢驗結果明確顯示有異味污染。最終判決許姓女子需賠償約37萬餘元。

更多鏡週刊報導

布偶貓、博美、哈士奇全死了？他告房東害命索賠 法院判決出爐

有片／嚇得整日不敢踏出房間！瑤瑤韓國租屋「遭男房東擅闖」爆衝突 前1天還曾敲門試探

「爸爸要求用我名字貸款...」經濟拮据仍硬買千萬房？ 房東收回租屋她崩潰：逼上絕路