高雄豬肉攤自主停業防疫 市府補助每攤最高4.5萬

迎戰非洲豬瘟疫情，高雄市多處傳統市場豬肉攤商主動響應防疫政策，自行暫停營業，展現防疫決心。高雄市長陳其邁今（6）日宣布，為感謝攤商在防疫關鍵期的配合與辛勞，市府除全面免收公有市場豬肉攤位使用費1個月外，將配合經濟部的每攤3萬元補助，再加碼1.5萬元，讓高雄豬肉攤每攤最高可領4.5萬元，以實際行動協助業者度過防疫與經營雙重挑戰。

自10月22日疫情引發社會關注後，高市府於翌日即啟動「每日市場監控機制」，追蹤全市公、民營市場豬肉供應與價格動態，並依中央指示滾動調整應變措施，確保民生穩定。

經發局說明，補助對象包括經列管的公、民有零售市場及攤集場內，在疫情爆發前即營業、疫情後因禁宰禁運政策而暫停販售生鮮豬肉的專營攤商。經濟部將補助每攤3萬元，高雄市府再加碼1.5萬元。

經發局指出，高市府將在禁宰禁運措施解除後，立即派員協助市場造冊及申請，沒有管理委員會的市場也會由市府主動進場輔導。資料彙整後將送經濟部商業發展署審核，補助款核定後直接匯入攤商帳戶。

