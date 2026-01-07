高雄財力分級降至四級 市府憂補助款仍少於去年

高雄市在行政院財力分級中，從三級降至第四級，有望降低地方自籌款比例，不過高市府認為，新版財劃法大幅減少整體補助款規模，會積極爭取各項財源不少於去年。（任義宇攝）

因應新版財劃法預計於今年上路，行政院重新評估各縣市財力分級，其中高雄市相較先前分級，從三級降至第四級，有望降低地方自籌款比例，不過高市府認為，新版財劃法大幅減少整體補助款規模，會積極爭取各項財源不少於去年，同時呼籲立院盡快通過中央總預算，避免影響各項建設與政策推動。

根據行政院公告，高雄市財力分級自今年起，由第三級調整為第四級，雖代表財力狀況相較上次評估下滑，但也因此在中央計畫型補助終，有望能降低地方自籌款比例。

廣告 廣告

高市府表示，高雄財力分級雖降級，但因立院修正財劃法後，導致中央政府的一般性補助與計畫型補助整體規模大幅減少，高雄市會持續積極向中央爭取建設與各項計畫補助，目標是讓統籌分配稅款、一般性補助與計畫型補助三項財源加總，不少於去年。市府盼高雄立委能不分黨派，支持對高雄較有利的行政院版財劃法修正案。

此外，高市府也擔憂，目前中央總預算仍未審查通過，已經嚴重影響中央補助地方的計畫與預算無法啟動與撥款，因此也無法估算補助款影響程度，更恐怕會拖延高雄捷運、TPASS等重大建設或政策，呼籲立法院儘速審查今年的中央政府總預算案。

【看原文連結】