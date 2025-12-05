高雄貨車漏油"5分鐘害4車自摔" 警:以肇事逃逸偵辦

南部中心／莊舒婷、林樹銘 高雄市報導

高雄一輛貨車疑似在行駛過程中漏油，導致路面布滿油漬，結果後方騎士經過時立刻滑倒摔出，短短五五分鐘就有四人因此自摔，警方調閱監視器後，掌握涉案車輛，將以肇事逃逸來偵辦。

高雄貨車漏油「5分鐘害4車自摔」 警掌握涉案車輛依肇逃偵辦

騎士自摔整個人四腳朝天，正是因為路面上有整條的不明液體。（圖／翻攝畫面）

一名機車原本直直往前騎，不果微微左轉彎之後，突然打滑。騎士摔車後，驚魂未定，只見眼前居然已經有其他兩名騎士，也才剛在這裡摔車。摔車騎士說，那是什麼啊，油啦，油喔，那台油啦，你要不要關掉？你的車要不要關掉？警方調閱監視器後發現，案發前，一台小貨車經過後，在馬路上留下長長一條不明液體痕跡，沒多久就看到一名騎士打滑，機車滑到一旁，人則是翻了一圈後趕緊起身，緊接著第二名騎士，摔得四腳朝天，痛苦緩緩爬起來，還有第三名、甚至第四名，通通在這裡慘摔，其他見狀的騎士，紛紛放慢車速，深怕自己成了下一個受害者。目擊民眾：「我看到的是已經人已經躺在地上，然後就是沒多久警察就過來了。」民眾：「會擔心會停一下不然就是繞路啊。」

廣告 廣告

高雄貨車漏油「5分鐘害4車自摔」 警掌握涉案車輛依肇逃偵辦

高雄三民區發生疑似漏油事件，導致四名騎士慘摔。（圖／民視新聞）事發地點就在高雄三民區，短短五分鐘內，就有四名騎士因為地上不明液體自摔受傷，所幸只是手腳擦挫傷，送醫之後沒有大礙。高市警三民二分局民族所副所長黃嘉宏：「初步研判係自小貨車駕駛所載貨物滲漏，致騎士滑倒受傷，且肇事後未停留現場逕行離去，違反道路交通管理處罰條例，最高可處新臺幣27000元以下罰鍰，吊銷其駕駛執照，並責令改正或禁止通行。」貨車滲漏不明物體，卻沒停下處理，害得四名騎士連環摔，警方調閱監視器後，已經掌握涉案車輛，將通知他到案說明，同時也將依肇事逃逸罪嫌移請偵辦。

原文出處：高雄貨車漏油「5分鐘害4車自摔」 警掌握涉案車輛依肇逃偵辦

更多民視新聞報導

高市府誤檢「台灣鯛魚排」！陳其邁致歉 業者發聲了

最新／417包圍北檢案 楊智伃、朱立倫今被傳喚說明

北市信義區女子深夜拎兩袋貓屍遭抓包 網怒批動保處消極不作為

