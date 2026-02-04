高雄貴金屬批發商「賣銀」 民眾凌晨3點搶排

台北市 / 綜合報導

近期全台一股淘金熱！因為貴金屬價格像雲霄飛車一路狂飆，而近期出現跳崖式暴跌，尤其，白銀價格更是墜入熊市，民眾逢低買進，瘋狂搶買，高雄一家貴金屬批發商，就釋出白銀開賣，一條一公斤白銀賣價10萬7730元，每人限購兩條，吸引大批民眾到現場排隊，有人凌晨3點就在店門外等候，而白銀的搶購潮，連銀樓有貨也不賣，業者看好接下來的表現，說白銀的價格可能在過年前就會爬升。

工作人員說：「65，66，67。」工作人員叫號，才開賣不久，就已經叫到70號，門口還有一堆人，大家都是來買白銀的，一公斤白銀，一人限購兩條，上午11點50分發放號碼牌，12點開賣，很多都是一早就來，就怕買不到。

廣告 廣告

購買民眾章小姐說：「第一位他凌晨3點就來了，像我介紹我朋友，他從嘉義過來，然後剛剛排隊有聊天，也有一些從中北部來的朋友這樣子。」購買民眾賴先生說：「它是瑞士駐地廠所生產的。」沉甸甸的一公斤白銀，一條10萬7730元，這位先生買到了兩條超開心，購買民眾賴先生說：「很開心我可以把20萬存在白銀上面而不用存在銀行。」

先前貴金屬價格，像雲霄飛車一路飛升，近期開始跳崖式暴跌，上週黃金價跌了10%，白銀更是跌了30%，整個墜入熊市，大家逢低買進，市場開始出現搶購潮，購買民眾賴先生說：「確實現在市場上白銀很少，銀樓也說都沒有，所以這邊有貨又是知名品牌，那我們就花點時間來碰碰運氣。」

高雄這家貴金屬批發商，釋出一批白銀開賣，由於買氣太旺，排到130號之後的都買不到了，而白銀的崩盤，連銀樓有貨也不賣，高雄銀樓業者梁先生說：「有的人都不賣啦，像我都收起來我都不賣，上次賣了就買不回來了，我上個月才賣了8萬多塊而已，現在10幾萬了，我現在要補回來也買不到啊，不好買。」

業者拿出一個紀念銀幣，說過去一個只要2、3百，現在已經飆到快4千塊，對於接下來白銀的表現，業者表示樂觀，說農曆過年前，價格應該就會爬升，想必這股淘金熱還會持續延燒。

原始連結







更多華視新聞報導

貴金屬市場湧現拋售潮 金價重挫12%銀價暴跌逾31%

未上任就掀「華許效應」 貴金屬遭拋售.金銀暴跌

貴金屬價格飆升 日本收購「二手銀牙」正夯！

