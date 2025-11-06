高雄資訊教育六都墊底？劉德林轟：班班沒大屏孩子怎跟上！

▲高市大屏教室僅44%！劉德林：資訊落差正傷害孩子學習權。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市議員劉德林關切學校資訊化進度，劉議員指出，政府編列32億元，分四年推動「生生有平板」政策，他希望基於教育公平性，教育局可研議縮短期程，在一年內完成「生生有平板」目標；另外，劉德林議員也要求「班班有大屏」政策，應該儘速落實，教育局吳立森表示，已經完成發包作業，最快明年四月可建置完成。

劉德林議員指出，根據統計，高市學校僅44%、3千多個班級可使用大屏，在六都中屬於末段班，基於遠距較學及資訊化需求，教育局應該加速「班班有大屏」政策，讓學生都能夠獲得資訊化教育的便利性。

另外，劉德林議員也替六十五歲以上銀髮族請命，他指出，鳳山運動中心是高雄市第一個成立運動中心的行政區，過去銀髮族到運動中心游泳，僅需要二塊錢保險費，但是運發中心成立之後，門票費用增加至四十五元，對於銀髮族也是一筆負擔。

劉德林議員表示，目前運動中心健身時段，上午八至十點已經開放免費使用，是否可以比照北部縣市擴大實施，把下午二至四時的時段，也納入免費使用時段，鼓勵老人家走出家門運動。

運發局表示，已經與運動中心廠商反映，但是廠商尚未明確答覆，會再進一步追蹤了解。

劉德林議員表示，運發局應該考量老人家運動需求，尤其是銀髮族經濟能力收入不如以往，要鼓勵他們走出來就應該有更大優惠措施，對於運發中心增加免費時段，帶來廠商的營運缺口，運發局可以研議以經費予以補助，既可減輕廠商壓力，也可照顧銀髮族的運動需求，達到全民運動的目的。

另外，劉德林議員也建議黃埔新村的眷村文化館，應該納入多元文化，結合眷村文化與客家文化的因素，希望文化局能夠大力促成。文化局表示，文化館不足部分，會根據劉德林議員建議來規劃建置。（圖╱記者王苡蘋翻攝）