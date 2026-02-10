高雄走春好Chill 愛河灣看超人力霸王、野森動物學校超療癒！5條熱門路線等你探索

Photo Credits：altitude_everysingleday、chla_hao

今年的高雄正吹起一股結合「熱血英雄」的走春旋風！2026 高雄冬日遊樂園首度請到經典英雄「超人力霸王」空降愛河灣！想要被萌物療癒的你，絕對不能錯過全台最熱門的「野森動物學校」，1 月中才剛熱騰騰試營運。打狗英國領事館與經典文學《小王子》跨界聯名，125 週年特展將西子灣古蹟化身為星際奇境。若想感受濃濃年味，佛光山平安燈法會以科技感十足的 AI 祈福與光雕秀，為新的一年點亮心燈；最後再衝一波山區，到寶山二集團櫻花公園捕捉粉嫩綻放的櫻花雨。

【高雄 5 條熱門走春路線】

2026高雄冬日遊樂園超人力霸王降臨

Photo Credits：khcc.kcg、chenchimai、altitude_everysingleday

2026 年春節南台灣最受矚目之一的打卡地點絕對有這個! 2026 年高雄冬日遊樂園以日本經典 IP「超人力霸王」作為年度主題，讓超人力霸王穿梭在高雄各大觀光景點。U以超人力霸王「守護城市、團結希望」的核心概念，讓角色不只是角色，更具有城市精神具象化的代表。高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角，有 15 公尺高的巨型裝置守護港灣，透過視覺裝置、遊樂設施到夜間光影展演，展現高雄的迷人魅力。

現場還設有超多項遊樂設施通通「免費玩」，規劃恐龍主題旋轉木馬、牛仔列車、積木小火車、星際探險等22項機械與氣墊設施，並設有2至4歲幼兒專屬遊戲區，滿足不同年齡層孩童需求。

𝟮𝟬𝟮𝟲 高雄冬日遊樂園 超人力霸王

時間：2026/2/7 ~3/1（除夕休園）

超馬吉燈光秀：18:00-22:00（每半小時一場）

地點：愛河灣、16–18 號碼頭

交通：搭乘高雄輕軌至C11 真愛碼頭站（下車即達高流）或 C10 光榮碼頭站（碼頭堤岸區）。

野森動物學校1.17試營運的高雄最新動物園

Photo Credits： yessenanimal

「野森動物學校」的前身為內門觀光休閒園區，將傳統動物園轉型為一所大自然的魔法學校，強調「動物福利」與「生命教育」。遊客不再只是隔著柵欄觀看，而是透過沉浸式的體驗與動物老師們進行深度對話。希望每一位走進園區的遊客，都能在與動物老師的互動中，學會觀察並尊重生命的不同節奏，體驗更多樣的自然課程。試營運期間採預約制，記得先到野森動物學校官網預約入學喔!

開放時間：週四~週一 10:00-17:00，週二、三公休

地址：高雄市內門區中正路39巷168號

交通：搭乘高鐵、台鐵或捷運至「左營站」，轉乘「旗美國道10號快捷公車」至旗山轉運站，再轉乘8035公車或假日加開的直達接駁車前往。

佛光山春節平安法會

Photo Credits：beckhamhong66、hsiang_0201、chla_hao

佛光山每年春節的平安燈法會總是吸引大批民眾、信眾前往朝聖，今年迎來佛光山開工 60 週年，以「傳燈六十．百年仰望」為主題，希望用一盞一盞心燈，把星雲大師的慈悲與智慧繼續傳下去。春節主題平安燈架設在曼陀羅園，「蓮華飛騎」主燈高12米，取其好事蓮蓮，馬到成功、吉祥寓意，祝福大眾好事蓮蓮不斷、歲歲平安。主燈蓮花燈座環繞6面LED螢幕，設計了好玩有趣的接福袋、迎好運互動遊戲。亮燈時間為農曆初一到初六，晚上7時及9時各一場，鎏金飛馬展演時間3分鐘，璀璨奪目承載滿滿的祝福。

佛光山春節平安燈會

燈會展期：2026/02/17 - 2026/03/18

初一02/17(二) ~ 初六02/22(日) 19:00、20:00

初七02/23(一) ~ 十五03/03(二) 19:00、19:30

地點：佛光山佛陀紀念館 成佛大道

地址：高雄市大樹區統嶺路1號

交通：從高鐵左營站搭乘「E02哈佛快線」巴士，約30-40分鐘直達。

打狗英國領事館小王子125週年特展

Photo Credits： molly888666

想進距離看小王子不用飛釜山，來到高雄打狗英國領事館就可以了! 攜手曾為英國皇室御用品牌設計威廉王子大婚紀念瓷器的藝術家黃騰輝，共同推出《小王子125周年特展》。展覽包含畫作、雕塑及沉浸式裝置，其中３座主題雕像：「看海，是一種陪伴」、「馴養之約」、「等待的狐狸」都是打卡必拍，和小王子、狐狸一同眺望西子灣，浪漫又奇幻。古典玫瑰園也特別設計了「小王子主題下午茶」與「玫瑰花瓣茶」，將星球、玫瑰與經典角色化為美味甜點與香氣茶飲，充滿童話感的下午茶體驗。

展出期間：2025/9/13－2026/3/31

地址：高雄市鼓山區蓮海路20號

交通：搭乘高雄捷運橘線至西子灣站（2號出口），再轉乘橘1接駁車或公車99路至雄鎮北門或西子灣站下車。

寶山二集團櫻花公園賞櫻景點

Photo Credits：miss9290 、ayumihamasakl25

高雄的賞櫻必去之處就屬寶山二集團櫻花公園，海拔近1,500公尺，佔地 38 甲的園區裡種植 5,000 多株櫻花，而賞櫻之外，能見度好的時候，更可遠眺高雄市及台南市區城市景觀而大受歡迎。

地址：高雄市桃源區荖濃溪林道寶山巷

交通：公車T518在藤枝部落站下車走35分鐘。

撰文者/ 韓微微