高雄走春 10大文資場館聯手送好康

為迎接農曆新年，高市府文化局特別攜手藝術家吳騏打造三座馬年造型大型氣球燈「馬吉」，分別在鳳山黃埔新村、左營建業新村與旗山車站-糖鐵故事館等三大場域，用馬年意象搭配喜氣的新春元素，迎接全新的一年；除此更串連十大文資場館推出豐富的年節活動、限定手作、節慶集章與特色體驗，邀請大家到高雄各具特色之文資場域來趟體驗新春之旅，詳細活動訊息請上高雄文資網(https://heritage.kcg.gov.tw)查詢。(見圖)

文化局王文翠局長今(十)日表示，這幾年高雄文資場館陸續完成修復，已成為新興的高雄文化新名片；馬年在傳統寓意上是很有精神的一個生肖，為了迎接馬年的到來，特別和藝術家吳騏合作，以馬年意象搭配喜氣的新春元素，透過溫潤光影展現活力、祝福與前行力量；鳳山黃埔新村的《招財馬》以馬背元寶象徵招財納福；左營建業新村的《馬上發財》寓意好運隨行；而旗山車站-糖鐵故事館的四米高《天馬行空》則以奔放想像與柔和光影，呈現馬年奔騰向前的精神。民眾春節走春、賞燈時不妨一同與馬吉合影，在藝術氛圍中為新的一年祈福。

今年春節，鳳山黃埔新村以更完整、更深入的節慶企劃迎接民眾，是這次高雄文資走春的重要亮點；園區品牌店家全體動員，推出年節限定料理、眷村風味美食及假期限定活動，無論想品嚐私房料理、午後甜點，或單純享受老屋氛圍的慢旅行，都能一次滿足。

春節期間黃埔新村規劃「春節導覽活動」（二月十七至廿二日於每日下午二時、四時各一場），帶領民眾深入認識眷村生活文化；此外，園區推出「打卡送好禮」活動，只要於「高雄眷村好生活」FB或IG打卡，即可領取吳騏聯名斗方或著色卡。若在園區消費滿二百元，更可參加抽獎，把眷村文創帶回家。到了元宵節（二月廿八日至三月一日），黃埔新村也將與「門人市集」合作推出為期兩天的特色文創市集，延續節慶熱鬧氛圍，為春節增添更多文化魅力。

除黃埔新村外，高雄多處文化資產場館也推出各具特色的春節活動，讓民眾可以依興趣規劃不同走春路線，感受文化場域的多樣風景；旗山生活文化園區舉辦「新春小學堂挑戰賽」，完成學習活動即可獲得扭蛋代幣；旗山車站-糖鐵故事館則推出拍照送小扇、消費滿額抽祥馬好運扭蛋及春節限定商品；打狗英國領事館文化園區推出「百元福氣轉」活動，百元就能轉出超值福氣扭蛋。

逍遙園在年節期間規劃春聯蓋印、花樣剪紙、手工棉花糖、親子故事等連續五日活動；臺灣鳳梨工場則推出花藝手作、鳳梨編織、滿額折抵與飲料提袋贈送；原頂林仔邊警察官吏派出所推出「馬到成功」木板吊飾與胸章彩繪DIY；鳳儀書院推出盆栽、食農與羊毛氈多樣手作；鳳鼻頭考古教育館則辦理《阿鳳與阿鼻》繪本導讀與手作活動，讓小朋友聽故事、動手做、帶好禮回家。更多活動訊息請上高雄文資網(https://heritage.kcg.gov.tw)查詢。