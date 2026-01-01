高雄起風了？柯志恩大喊：2027元旦大家一起在市府前升旗

迎接2026年，國民黨立委柯志恩今日清晨，出席高雄君毅正勤社區升旗典禮。她致詞時親曝自己新年願望，希望明年的1月1號能與大家一起在市政府參與元旦活動。

柯志恩今出席 高雄君毅正勤社區升旗典禮。（圖/中天新聞）

柯志恩今天（1日）出席高雄君毅正勤社區升旗典禮，她表示今年在海景第1排，期待明年1月1號大家一起在市府前升旗；她也祝福大家2026一起往前走，心想事成，也期許兩岸能有對話和交流的機會，因為大家共同的願望就是希望台海能安定，她將持續爭取市民認同並整合不同聲音。

而柯志恩稍後也在臉書發文表示，自己2026新年一早，參加前鎮和左營的元旦升旗典禮。許多市民朋友神采奕奕、互道新年快樂！在笑容中，看到這座城市的希望與溫度，她知道大家期待的不只是一句祝福，而是更踏實和美好的生活。

柯志恩受到熱情支持者的歡迎。（圖取自柯志恩臉書）

柯志恩直言，升旗不只是儀式，更提醒自己肩負的責任與承諾。期盼未來的高雄，是一座更宜居、更具活力、更持續進步的幸福城市。柯志恩最後強調，邁向2026，大家繼續並肩同行。可想而知，越接近目標，挑戰只會更加艱鉅，但「我對上蒼發誓，無畏無懼、無私無我、真心誠意，為高雄、為市民，力拚好日子！2026，我們一起，向勝利出發」！

