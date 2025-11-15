高雄起風了！柯志恩曬「藍重量級大老」合照 網嗨喊：最強後援

2026高雄市長選舉開打，民進黨立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑4人激烈爭取提名；國民黨則確定由立委柯志恩出戰。柯志恩今日在社群平台分享和前立法院長王金平的合照，許多網友看到暴動喊最強後援，一定會有機會翻轉高雄。

柯志恩將代表國民黨參選高雄市長。（圖取自柯志恩臉書）

柯志恩今天（15日）在臉書曬出和王金平的合照，她表示「高雄大晴天，一早接連跑高師大附中校慶、高雄嘉義同鄉會、婦女會活動，為學生祝賀，也為鄉親、姐妹們獻上祝福；在農會前理事長女兒婚宴，果然地方大小事都有王院長的身影」。

廣告 廣告

柯志恩曬出和王金平的合照。（圖取自柯志恩臉書）

許多網友也在其po文下方留言表示「院長好，好久不見，未來的高雄市長柯老師加油，唯一支持妳」、「親民的王院長以後未來的柯市長望你牽成謝謝啦」、「未來的市長加油翻轉高雄，高雄市民的心聲響起來了」、「請益前立院大家長的智慧是必要的一環」、「祝柯志恩當選高雄市市長」、「唯一支持柯志恩市長」、「最強後援王院長！！高雄一定會翻轉成功」。

前立委郭正亮日前接受中天新聞節目《綠也掀桌》專訪時表示，他要恭喜柯志恩，通常高雄和台南這種地方，民進黨要贏20個百分點。結果柯志恩現在輸不到10個百分點，表示綠營人選真的不夠強。

延伸閱讀

高嘉瑜要被告了！「亂抹紅潑糞」蔣萬安大翻車 全網暴動叫好

扯！陸中學運動會射箭沒中靶 竟「射進女學生臉」恐怖畫面曝

疑烹飪不慎釀禍！高雄三合院火警父子燙傷送醫