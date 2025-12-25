高雄起風了！柯志恩「勝利路」啟動選戰 宣示明年入主高市府

藍委柯志恩昨日正式獲黨中央徵召，代表國民黨參選2026高雄市長，今日上午在鳳山區勝利路舉辦活動，象徵明年12月25日勝選入主高雄市政府。柯志恩笑言「3年前參選每個人都以為我是炮灰，沒想到留下1個殘骸」，她會繼續深耕高雄，期盼明年此時此刻贏得勝利。

柯志恩今日上午在鳳山區勝利路舉辦活動，象徵明年12月25日勝選入主高雄市政府。（圖取自國民黨高雄市黨部臉書）

柯志恩今天（25日）上午在鳳山區勝利路「力拚勝利–2026年柯志恩年曆發送」活動，活動開始前也先前往一旁的鳳山工協市場向攤商與鄉親們請安問好。

​由於這是柯志恩徵召後的首場活動，立即就吸引許多支持者到場相挺，場面溫馨熱絡。柯志恩表示「感謝黨中央再給一次機會，今天特別選在最大行政區鳳山的勝利路辦活動，就是要宣誓迎接勝利」。

柯志恩今天（25日）上午在鳳山區勝利路「力拚勝利–2026年柯志恩年曆發送」活動。（圖取自國民黨高雄市黨部臉書）

談到這次拜票感受，柯志恩坦言，「上次選舉大家以為我們是炮灰，但沒想到留下殘骸」，她更直言如今自己再次站上街頭，許多市民已能認出選舉公報上的這張臉孔，知名度大幅提升。儘管偶有不同的聲音，她仍將其視為民主常態，期盼用行動贏得更多市民的認同。

柯志恩強調，接下來會陸續提出各項政見，涵蓋經濟、教育、產業、長照，會以陽光心情爭取高雄鄉親認同，明年此時此刻會依中華民國憲法宣誓就職。

