高雄起風了！郭正亮見驚人轉變：恭喜柯志恩

在2026年高雄市長選舉即將展開之際，民進黨的四位立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩和林岱樺正在激烈競爭，最終候選人尚未確定。而國民黨則已確定由立委柯志恩參選。前立委郭正亮表示，恭喜柯志恩，因為她目前的民調與對手差距已縮小至不到10個百分點，顯示出綠營候選人的實力不足。

針對高雄市長選情，郭正亮直言 「 恭喜柯志恩 」。（圖取自柯志恩臉書）

郭正亮5日在中天新聞節目《綠也掀桌 》中表示「恭喜柯志恩」，距離選舉還有一年，通常在高雄和台南這類地方，民進黨需要領先20個百分點才能穩定勝出。然而，柯志恩的表現顯示出綠營內部的選擇並不強大。他提到，與高雄市長陳其邁一年前的民調相比，當時陳其邁領先20個百分點，但如今的形勢卻有所改變。高雄如今一大堆新聞，一下子大峽谷，一下扯到邱議瑩、一下扯到林岱樺。

郭正亮也特別提到許智傑的參選意願，他認為許智傑必須把握這次機會，因為許已經快60歲了，未來可能不再有參選的機會。但新潮流不要許智傑，因為新潮流要培養的是賴瑞隆，且許智傑不是新潮流出身的，是後來靠過來的，而賴瑞隆則是監察院長陳菊任高雄市長時期的海洋局長出身， 是典型的新潮流，從行政系統出來的。

民進黨2026高雄初選升溫，競爭激烈。身陷助理費案的林岱樺1日前進岡山舉辦首場「三山造勢」大型晚會，主辦單位宣稱湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊「拜託天公伯，給正派的人一個公道，給林岱樺一個公道，給高雄人一個公道」。媒體人謝寒冰就指出，民進黨未來對林採取任何動作都要很小心，否則恐造成林的支持者直接反彈，且即便林說只要初選公平就會願賭服輸，其支持者會願賭服輸嗎？

