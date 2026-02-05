高雄超人城市!15米超人力霸王氣模.5米Q版超人力霸王亮相

南部中心／莊舒婷、鄧山田 高雄市報導

高雄冬日遊樂園，即將有超人力霸王降臨，４日晚間高達15公尺的超人力霸王氣模在17號碼頭進行充氣測試，巨大的身形吸引不少民眾提前搶先看，而在高雄車站，也有五公尺高的Q版超人力霸王就定位，甚至還有多達30隻公仔，分布在活動會場跟各大景點，瞬間讓整個高雄變成超人城市。





高雄超人旋風！ 冬日遊樂園２／７登場 日本「超人力霸王」降臨港都

超人力霸王公仔出現在旅運中心等地，吸引民眾搶拍。（圖／民視新聞）原本扁扁的超人力霸王氣模，隨著空氣不斷進入內部，懶洋洋的模樣漸漸甦醒了，輪廓一一浮現，超人力霸王緩緩抬起頭來，與大家見面，高達15公尺的他，巨大的身形超醒目，雙眼和胸口還會發光，吸引不少民眾搶先朝聖。民眾：「很酷想要先來碰碰運氣，結果就很幸運剛好看到他誕生的一瞬間。」現場工作人員：「跟以往的圓形的黃色小鴨，或吉依卡哇的製作方式是截然不同的，因為這次多了很多面部的細節跟胸線的形狀，其實在製作的過程中很怕他有去扭曲的問題，但我們這次都有把他給克服掉。」

廣告 廣告





高雄超人旋風！ 冬日遊樂園２／７登場 日本「超人力霸王」降臨港都

超人力霸王的氣模出現在高雄火車站，超級可愛又吸睛。（圖／民視新聞）超人氣模線條多，雕琢相對困難，製作團隊盡最大的努力還原超人樣貌。2026高雄冬日遊樂園，即將在2月7號登場，特別邀請到60周年的日本知名英雄IP，超人力霸王降臨港都，到時候兩隻超巨大的超人力霸王初代和迪卡，將會在水上登場，而陸地上，也到處都能看到。聲源：現場民眾：「一二三一起看這裡哇。」小朋友比出超人姿勢，與公仔合影，到時候會有30隻超可愛公仔，分布在活動現場和高雄各大景點，像是旅運中心、忠烈祠和美麗島等地，而高雄火車站，工作人員則忙著安裝5公尺高的氣模，地面上也貼上日文字樣，施工期間就吸引民眾搶先拍。民眾：「開車剛好有經過，我就趕快回家拿東西過來要拍照。」民眾：「感覺看到童年蠻開心。」民視記者莊舒婷：「來到高雄火車站，Q版的超人力霸王手插著腰，已經就定位，模樣相當的可愛，也讓整個高雄市彷彿變成了超人城市。」活動現場還有超人力霸王跟哥摩拉對戰的巨大模型，厲害的是，到時後不僅水上看得到，陸地看得到，就連空中也能看到，超人力霸王充氣後，在繩索的控制下，漂浮在半空中，這一波超人力霸王風潮，將橫跨海陸空，讓整座城市，隨處可見他的身影。

原文出處：高雄超人旋風！ 冬日遊樂園２／７登場 日本「超人力霸王」降臨港都

更多民視新聞報導

蜜柑站長換裝不打怪 聯名虎航馬年走春美食玩樂全包

超人力霸王降臨高雄愛河灣 渡輪.輕軌"全城應援"

陳其邁.賴瑞隆市場掃街拜早年 柯志恩喊話藍白合

