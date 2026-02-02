高雄超商變擂台？2女結帳開戰 掛彩互控傷害

高雄美術館豪宅區爆發超商排隊糾紛，警方獲報後到場處理，事後兩女互控傷害，案件已移送檢方偵辦。讀者提供



高雄市鼓山區昨晚上演「超商擂台賽」，兩名女性顧客因排隊結帳發生口角，從言語衝突升級為肢體拉扯，雙方互相扯衣，最終造成輕微擦挫傷。警方接報後到場處理，並協助送醫。事後，兩人互控傷害，案件已移送檢方偵辦。

鼓山警分局龍華所表示，事發當晚約18時，73歲蔡女與45歲邱女在美術東四路的某家超商排隊結帳時，因為排隊過程中的誤會引發爭執。

據了解，蔡女誤以為邱女已經結完帳，於是將自己購買的商品放上結帳台，豈料，邱女認為自己還在整理商品，並未結束結帳，因此對蔡女的行為感到不滿，雙方因此爆發口角，但隨著情緒激化，爭執升級為肢體衝突，超商一秒變擂台。

據目擊民眾表示，當時現場氣氛相當緊張，兩名女性從言語激辯，甚至開始互相拉扯對方的衣服，造成雙方均有輕微擦挫傷，警方接到報案後，迅速派員前往現場，並協助雙方送醫檢查，所幸傷勢並不嚴重。

事後，蔡女與邱女均向警方報案，並提出傷害告訴，互指對方先動手，並要求追究對方的法律責任，警方則依雙方的指控與現場事證，將案件移送至高雄地檢署進行進一步偵辦。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

