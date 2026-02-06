高雄超商驚傳暴力事件！遊民砸爆店員頭「血流滿地」 殺人未遂送辦

高雄超商爆發暴力事件，遊民持玻璃酒瓶猛砸女店員。 圖：民眾提供

[Newtalk新聞] 高雄市新興區今日下午驚傳暴力事件，中山一路某超商一名60歲李姓女子疑喝醉酒，結帳時跟店員起糾紛，抓狂拿酒瓶攻擊店員，造成28歲潘姓女店員頭破血流送醫，警方獲報到場立即將李婦壓制，全案依殺人未遂罪逮捕偵訊後移送法辦。

新興分局指出，今日下午獲報在中山一路某超商有暴力事件，初步了解，動手的李婦似因酒醉與店員潘女起口角衝突，隨後情緒失控持玻璃酒瓶猛砸潘女，導致潘姓女店員頭部受傷送醫，所幸意識清楚沒有生命危險。

警方指出，李姓婦人之前有過偷竊前科，是附近一帶的遊民，案發時在超商內遊蕩，疑似還去騷擾其他顧客，李婦被移送到派出所後仍是醉酒情形，無法製作筆錄，全案依殺人未遂罪逮捕偵訊後移送法辦。

