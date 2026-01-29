高雄超暖國中弟「護身障翁過馬路」萬人讚爆！校方送表揚狀 里長曝老翁真實情況

高雄鳳山一名國中男同學牽著共享單車護著行動不便的男子過馬路，暖舉引發熱議。（鏡新聞，翻攝自Threads jasonfu.mb）

近日網路流傳一段影片，一名國中男學生在斑馬線上牽著YouBike，護著僅靠雙手、臀部移動的身障伯伯過馬路，讓眾人大讚超暖心、直呼感動。據報，該男同學為鳳山國中三年級的江姓學生，校方昨特別頒發表揚狀，並為他記小功一支，肯定他的善舉；至於該名身障伯伯的情況當地里長也做出說明。

綜合媒體報導，有民眾近日在高雄鳳山中山東路一處路口，拍到一名國中男學生在下課回家的路上，牽著YouBike幫一名行動不便的身障伯伯過斑馬線。由於身障翁僅能以雙手和臀部移動、速度相當緩慢，但男同學仍耐心守候在一旁，避免老翁被視線不佳而未注意的駕駛撞上。

該段影片在Threads曝光後立刻掀起熱議，數萬名網友為男同學的暖舉點讚，留言直說感動、甚至形容男同學像天使，大讚他有愛心、非常優秀，紛紛轉發分享，迅速在網路上瘋傳。

暖舉被讚爆 鳳山國中班表揚狀

據報，網友們根據該男同學身上的校服，認出他是鳳山國中的學生，校方也證實其為該校的國三學生江詠恩。校方透露，當天江同學回家路上看到該名身障男子的獨自過馬路，主動上前協助，儘管對方婉拒，他仍堅持幫忙，沒有想到會引發這麼大的迴響，他自己也很驚嚇，只說是舉手之勞。

校長林季玲也說江詠恩是可愛又善良的孩子，溫暖來自於對他人的同理與直覺，這份發自內心的善意跟善念值得在同學的面前表揚，昨日頒發表揚狀並記小功一支，她也特地自掏腰包頒發2千元獎金，開學後將再請他分享心路歷程，希望能成為大家的榜樣。

鳳山國中校長林季玲班表揚狀給國三學生江詠恩。（高雄市教育局）

身障翁情況曝光 里長、市議員曾送輔具

至於該名身障伯伯的情況，《聯合新聞網》報導，該名身障者為李姓男子，鳳山區東門里長劉晉祥指出，4年前選里長時就曾看到他用這樣的方式走路，原以為他身體下面有東西墊著，後來才知道什麼都沒有。原來李男是因為多年前一場車禍，才導致行動不便。已經離異的他獨居在鳳山，尚有母親住在小港，但未多談自己的過往。劉晉祥透露，李男因為不想受幫助，才以這種方式行動，社會局有提供送餐服務，他偶爾因為便當不合口味，才會獨自出門。他曾送滑輪板給李男，但李男使用一個多月後認為出入大樓不方便，就沒再使用。

高雄市議員林智鴻曾與當地里長拜訪並協助身障的李姓男子爭取到電動輪椅，但他似乎仍以自己的方式外出。（翻攝自林智鴻臉書）

事實上，高雄市議員林智鴻去年也曾發現李男的情況，還曾停下車背李男過馬路，並與里長前往探訪、為他申請電動輪椅輔具，希望幫助他行動、讓他通行更安全。但李男可能也覺得麻煩，仍靠著自己方法外出，這次國中生護他過馬路後，市府相關單位將再去探訪他的需求。

