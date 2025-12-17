高雄越南小吃攤火警 意外揪出2失聯移工

整棟鐵皮屋陷入火海，連屋前的攤位也燒起來。高雄大寮大明街一處鐵皮屋17日凌晨4時許發生火警，消防人員獲報到場後，持水槍進屋搶救。

高雄消防局第三大隊副大隊長洪聖儀表示，「印尼籍的外籍人士在頂樓待救，到現場的時候，一樓已經全面燃燒，我們就趕快佈水線做搜救的防護，以免影響到其他的鄰居。」

消防人員架梯子，要救援受困屋頂的印尼籍移工，鐵皮屋是由3名外籍移工合租，屋前還經營有越南小吃攤，印尼籍移工因受困輕微嗆傷，其餘2人則自行逃生。

夜半火警驚醒附近鄰居，有鄰居質疑，住戶平常就不注重環境整潔才引發火災。

隔壁鄰居說道，「越南的東西用炸的，都亂弄，亂七八糟的。」

記者詢問越南籍移工住戶，「你們平常幾個人住裡面啊？」被記者提問，住戶快步迴避。

火勢撲滅後，警消開始調查起火原因，意外發現另外2名住戶，武姓女移工是2023年7月失聯的移工，阮姓男移工則是2020年12月失聯，兩人均為越南籍。

高市警大寮分駐所長陳俊浤指出，「查其中2名為失聯移工，訊後依《入出國及移民法》，移送移民署專勤隊辦理相關遣返事宜。」

鐵皮屋燒得面目全非，還波及隔壁住戶的鐵皮屋，火調人員一早重回現場釐清起火原因。2名失聯移工也被帶回警局，訊後將依《入出國及移民法》移送移民署。

