高雄越夜越美味！ 裴社長深入高雄夜食戰區 大啖「全鵝肉海產」

裴社長此次推薦的「全鵝肉海產」是被網友們封為「神級的海產店」，這家店的老闆早年憑藉口耳相傳的超強鵝肉與海產料理吸引無數老饕。（鏡好聽提供/鄭祺耀攝）

世界級女團BLACKPINK近日重返高雄世運主場館開唱，再度掀起「粉紅浪潮」。裴社長在最新一集《裴社長吃喝玩樂》Podcast中指出，這股熱潮不僅在兩日內吸引逾12萬人，更成功創造超過3億元的觀光產值，印證了高雄「演唱會經濟學」的驚人效益。隨著演唱會人潮散場，高雄「越夜越美味」的飲食文化正熱烈上演。

裴社長此次推薦的「全鵝肉海產」（高雄市八德一路69號）是被網友們封為「神級的海產店」。他透露，這家店的老闆出身自知名海產世家「海天下」，早年憑藉口耳相傳的超強鵝肉與海產料理吸引無數饕客，連知名主廚Marc L³創辦人廖偉廷、藝人王仁甫與季芹都曾專程造訪。

店裡的鵝肉沾醬使用煮鵝肉的高湯精華加上九層塔與蒜末調製而成，風味獨特。（鄭祺耀攝）

店內採高雄海派點餐方式，直接在冷藏櫃前挑選當日澎湖直送的漁獲，菜單不標價，依人數與時價計算。店裡的鵝肉沾醬使用煮鵝肉的高湯精華加上九層塔與蒜末調製而成，風味獨特。

每日從澎湖空運的「野生海鱸蝦」，僅以清燙處理，口感彈牙，蝦肉非常紮實飽滿。（鄭祺耀攝）

裴社長在節目中大力推薦多道必點菜色。他強調，每日從澎湖空運的「野生海鱸蝦」，僅以清燙處理，口感彈牙，蝦肉非常紮實飽滿。另一道「炒米苔目」也令他驚艷，店家使用來自澎湖、口感更Q彈紮實的粗米苔目，搭配澎湖直送蝦仁快炒，相當美味。老饕必點的「招牌筍絲炒蛋」，裴社長讚嘆鑊氣十足，他以自己的料理經驗推測美味關鍵，應該是用極熱的乾鍋爆香蛋汁，把蛋香逼出來之後才淋油下筍絲爆炒。此外，他對店家「魚蛋沙拉」切片再油炸的處理手法讚不絕口。「油爆鴨舌」更是下酒聖品，裴社長表示，光是這一盤鴨舌就能喝下兩瓶啤酒。

店裡的「油爆鴨舌」更是下酒聖品，裴社長表示，光是這一盤鴨舌就能喝下兩瓶啤酒。（鄭祺耀攝）

為了讓聽眾們更了解高雄的海產店文化，裴社長詢問同行的記者們，為什麼高雄海產店都會賣鵝肉？記者表示是因為鵝肉在高雄相當受歡迎，而且鵝肉加上海鮮就成了「山珍海味」。至於高雄海產店為什麼多由澎湖人經營？這源自1908年高雄築港計畫的移民潮。澎湖人憑藉強大的社群力量和互助傳統，以及掌握了從捕撈到銷售的供應鏈，在高雄餐飲界奠定獨特優勢，並將此傳統傳承至今。

節目播出時適逢立冬，裴社長在節目尾聲提醒聽眾可以吃湯圓過節，先煮紅豆湯再下紅白湯圓，紅色主貴，是貴人，白色主富，是財富。吃湯圓時，每一口都要雙數。把富貴吃下肚，準備好迎接冬天的到來。

