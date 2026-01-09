高雄跟進營養午餐免費 藍議員肯定陳其邁

▲高雄市政府6日才說，不會跟進台北市的營養午餐免費政策，不過8日大逆轉，市長陳其邁宣布全市公立國中小學115年度營養午餐免費。（圖／高市府提供）

[NOWnews今日新聞] 高雄市政府6日才說，不會跟進台北市的營養午餐免費政策，不過8日大逆轉，市長陳其邁宣布全市公立國中小學115年度營養午餐免費。國民黨高雄市議員白喬茵指出，營養午餐免費政策在政壇上宛如一面照妖鏡，照出的不是孩子有沒有吃飽，而是公共討論的理性剩多少。

白喬茵說，很多人習慣把腦袋外包給政黨，不問政策內容，先問「誰講的」。她舉例，台北市長蔣萬安宣布營養午餐免費，綠營隨即批評是「自戀做形象」、「經費哪來大撒幣」、「選前騙選票」，政策還沒進入制度設計，便先被貼上人格標籤，這不是在討論餐盤，而是在討論政治，但當高雄也宣布免費政策後，那些曾質疑台北市府的議員與網友突然噤聲，這種現象反映了公共討論的雙標。

白喬茵認為，陳其邁在24小時內從「使用者付費」改為「午餐免費」，被外界酸是「睡醒了」、「學人精」、「終於肯做正事」，而非政策論證。她指出，在高雄財政壓力沉重下，能轉彎跟進孩子福利，顯示有籌錢的勇氣，值得肯定。

白喬茵強調，她一直反對教育決策被分顏色，立場先決會讓公共討論死亡，「孩子的權益不該被當成政治燃料」，因此她支持營養午餐免費的立場不會因髮夾彎或滑稽而動搖。

白喬茵也提出政策應該討論的具體問題，包括免費經費是新增預算、挪用預算，還是砍掉其他教育支出；單餐補助金額是多少；免費後品質是否下滑、供餐制度、食材追溯與稽核抽驗如何設計；學生反映問題是否會被指責「不知感恩」；是否能採取「基本免費＋加值自付」方式；學校能否設午餐基金加菜色而不造成校際差距。

她表示，這些才是公共政策真正需要問的問題，也是「免費」兩個字背後的治理能力，而非網路留言的攻擊首長個性與護航自家陣營，否則得到的只是更熟練的雙標，而不是更好的午餐。

