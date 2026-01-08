高雄跟進！陳其邁：公立國中小免費營養午餐 全市18萬學生受惠

繼台北與基隆、台中市宣布115年度公立國中小學營養午餐免費後，高雄市長陳其邁今天（8日）上午也在臉書宣布此喜訊，全市115學年度起公立國中小學營養午餐將全面免費，估每學年增加18億元經費，嘉惠全市約18萬名學生。

高雄市長陳其邁8日宣布，115學年度起公立國中小學營養午餐將全面免費。（中央社資料照）

台北市長蔣萬安6日說，北市公私立國中、小的營養午餐，全面免費，最快9月上路。基隆市長謝國樑昨天表示，跟進台北市政策，基隆市公立國中、小的營養午餐，全面免費，將從115學年度起實施。台中市長盧秀燕今天上午宣布，115學年度起台中公立國中、小營養午餐免費。

陳其邁上午在臉書粉絲專頁宣布，全市115學年度起公立國中小學營養午餐將全面免費，估計每學年增加新台幣18億元經費，嘉惠全市約18萬名學生。另為減輕家長負擔，確保學生營養均衡，高雄市政府自113學年度起，每年編列1億4000萬元，補助每餐每生4元，減輕家長負擔，市府也補助國小學生每周飲用乳品，每年5800萬元。

陳其邁說，市府也持續推動學校午餐使用符合3章1Q標準食材，115年自籌4.5億元經費，確保學校午餐使用國產可溯源食材。

此外，因應教育部導師費增加，陳其邁也宣布加碼學校教師行政工作獎金，將配合導師費加發作業時程，同步加1.5倍，感謝校園行政人員的辛勞。