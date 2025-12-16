高雄跨局處助攻 青創園藝品牌登亞洲水族園藝展

（中央社記者林巧璉高雄16日電）高雄青創品牌「阿金的便秘花園」，在高雄市政府跨局處資源支持下，今年至新加坡參加「亞洲水族園藝展」；並逐步發展為南台灣兼具生產、教育與體驗功能的綠植文化品牌。

高雄市青年局今天發布新聞稿表示，在青年局參展補助支持下，「阿金的便秘花園」今年至新加坡參加「亞洲水族園藝展」，將鹿角蕨等特色植栽與品牌理念帶上國際舞台，讓國際市場看見台灣青創在園藝產業的創新實力。

青年局長林楷軒說，高市府透過跨局處政策資源，協助青創業者從產業培育、品牌經營到市場拓展，逐步形成完整支持體系。其中，青年局推動的「參展補助」設有國外參展項目，最高可補助新台幣10萬元，鼓勵青創品牌結合永續議題走向國際；農業局也透過青農相關計畫，支持園區轉型與農業加值發展。

「阿金的便秘花園」創辦人宋致穎自小對植物展現高度興趣，高中時就會進口較為少見的植物種子研究，並同步經營網路通路，後續引進鹿角蕨、空氣鳳梨、龜背芋等植栽，從陽台種植起步，逐步發展為擁有栽培區、門市區、組培實驗室、教學教室與完整體驗動線的多功能園區。

宋致穎表示，「我們不只是植物店，而是希望打造一個園藝文化品牌」，透過自育種、組培到量化生產的垂直整合能力，結合年輕化風格與多元通路布局，成功跳脫傳統植栽店的經營框架。

宋致穎感謝市府透過參展補助與相關政策，降低品牌拓展市場與進軍國際的門檻。「阿金的便秘花園」將持續布局海外電商、國際代理、品牌聯名與海外快閃展，並規劃拓展日本、韓國、馬來西亞與印尼等市場，在國際舞台推動台灣園藝文化。

青年局表示，參展補助提供青創業者站上舞台的關鍵機會，即使品牌仍在草創階段，也能透過參展與各界交流，有助品牌持續創新並提升市場曝光度；明年度參展補助將於近期公告上線，歡迎青創團隊密切留意、踴躍申請。（編輯：謝雅竹）1141216