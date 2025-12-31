高雄跨年倒數驚傳槍響 1男1女中彈警逮1嫌

▲高雄跨年夜驚傳槍響！高雄市三民區31日晚間11時40分左右發生一起槍擊案，有2人疑似因放鞭炮引發糾紛，其中1人持改造槍枝朝另一方射擊，導致一男一女受傷。(圖／翻攝畫面)

[NOWnews今日新聞] 高雄跨年夜驚傳槍響！高雄市三民區31日晚間11時40分左右發生一起槍擊案，有2人疑似因放鞭炮引發糾紛，其中1人持改造槍枝朝另一方射擊，導致一男一女受傷被送醫急救尚無生命危險。警方獲報到場，將一名犯嫌逮捕並起獲槍枝，全案發生原因仍待調查。

三民二分局於114年12月31日23時40分許，獲報天祥一路與鼎金後巷口有民眾受傷，警方於五分鐘內立即趕抵現場，並於現場壓制逮捕劉姓犯嫌，經了解現場為田姓男子與黃姓女子受有槍傷，均立即送往榮總醫院救治。

經初步了解，劉姓男子於31日在市區飲酒後，欲至案發地附近找女朋友，惟下車後在該處聽聞現場民眾燃放鞭炮，而與現場民眾發生口角糾紛，遂持改造手槍朝傷者射擊，警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂罪將劉嫌移送臺灣高雄地方檢察署偵辦，三民二分局將持續溯源查緝槍枝來源。

