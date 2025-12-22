高雄跨年全面戒備！陳其邁下令：實兵演練

▲高雄市長陳其邁宣布，12月23日將進行兵棋推演、12月29日展開實兵演練。（圖／高雄市府提供）

[NOWnews今日新聞] 27歲嫌犯張文，日前在台北捷運北車站、中山商圈丟擲煙霧彈後，隨機襲擊路人，自己則在警方追捕後墜樓身亡，總共造成4死11傷的悲劇，震驚全國。由於年末適逢聖誕、跨年等多項大型活動，各地警力也加強戒備，高雄市長陳其邁強調，後續將實施跨年晚會實兵演練，並提升維安強度，強力掃蕩非法行為。

陳其邁今（22）日受訪時表示，23日會由警察局主導進行安全維護各項兵棋推演，29日也會做實兵演練，務必確保過年期間，不管在大眾運輸及大型群眾聚會，包括跨年或各式各樣的活動的秩序與安全。

陳其邁指出，已要求警方在年末必須提高維安強度，且必須強力掃蕩非法，如果有涉及到維安，不管是社群媒體的恐嚇，或所謂不當危及公共安全的行為，一定用優勢警力全力排除。

