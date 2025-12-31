高雄跨年前夕星光炸裂 水彈女王權恩妃彩排先暖身

「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會將於31日晚間在夢時代登場，重磅卡司之一、韓國爆紅的「Waterbomb水彈女王」權恩妃（KWON EUNBI）30日晚間提前現身彩排，吸引大批粉絲聚集守候。女神一登臺，現場尖叫聲此起彼落，來自各地的粉絲「RUBI」熱情應援，讓港都跨年前夕氣氛瞬間飆至高點。

↑圖說：權恩妃KWON EUNBI現身夢時代彩排，一現身便引起全場尖叫（圖片來源：高雄市政府提供）

相較於韓國動輒零下的冬季氣溫，權恩妃對高雄的宜人氣候留下深刻印象，笑說夜晚微風徐徐、溫度剛剛好。被封為「夏日女神」的她以輕鬆休閒造型進行彩排，親切以中文向粉絲祝賀「新年快樂」，整齊劃一的應援聲讓她露出燦爛笑容，直呼相當感動。

此次跨年舞臺獨家獻給高雄，權恩妃也不掩對臺灣美食的期待，透露一抵達便鎖定珍珠奶茶與小籠湯包。她預計在臺停留三天，除希望造訪高雄夜市，也期待解鎖更多在地小吃。首次站上高雄跨年舞臺，她特別準備紅色格紋造型，選曲也以能展現個人魅力為主，期盼為觀眾帶來難忘演出，並預告將有驚喜獻給一路支持她的粉絲。

↑圖說：權恩妃KWON EUNBI表示將帶來充滿魅力、讓大家難忘的驚喜演出。（圖片來源：高雄市政府提供）

權恩妃憑藉亮眼外貌與紮實唱跳實力，曾於女團Ye-A出道，並在《PRODUCE 48》成為限定團IZ*ONE一員，擔任隊長期間展現領導力與舞臺魅力，累積高人氣。個人Solo後推出〈Door〉、〈Glitch〉、〈Underwater〉、〈The Flash〉、〈Sabotage〉及今年新作〈Hello Stranger〉，屢在音源與舞臺表現上掀起話題，穩坐K-POP實力派之列。

因應跨年人潮，高雄市政府提醒，夢時代周邊道路自31日起實施三階段交通管制，捷運與輕軌將加密班次，輕軌C4凱旋中華站與C5夢時代站自17時起配合人流不提供上下車。散場後捷運延長營運至凌晨2時、輕軌至凌晨1時30分，台鐵亦加開列車疏運。無法到場的民眾，可透過電視、網路及串流平臺線上收看晚會，更多資訊可至高雄跨年官網查詢。

