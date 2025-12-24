高雄跨年加強戒備 陳其邁：維安全面升級

高雄市長陳其邁（左）、高市警查局長林炎田（右）24日受訪時針對跨年維安措施說明。（柯宗緯攝）

高市警察局23日模擬跨年活動現場發生肢體衝突、持武器滋事。（本報資料照片／洪靖宜攝）

台北捷運隨機殺人案震驚社會，高雄跨年晚會將於下周登場，反恐、維安措施成為各界關注焦點。高雄市長陳其邁今（24）日表示，因應台北捷運攻擊事件，高市府已全面提升維安等級，並規畫兵棋推演及實兵演練分別於23日及29日舉行，確保活動能順利進行。

陳其邁指出，因應近期台北捷運攻擊事件，高雄市已全面提升維安等級，針對跨年等人潮較多的大型活動，除加派警力、提高見警率外，也強化即時通報機制與機關間聯繫，務求在第一時間掌握狀況、迅速應變，確保民眾人身安全與公共場域秩序。

他提到，過去高市府即已針對大型活動進行多次演練，去年8月市府曾與國土安全辦公室合作，在世運主場館等大型演唱會場地，進行恐攻與重大維安事件的情境演練。

針對今年跨年活動，陳其邁強調，警察局已全面提升警力部署，運用優勢警力、即時通報、區域聯防等機制，確保活動順利進行，兵棋推演與實兵演練分別於23日與29日舉行。

高雄市警察局長林炎田補充說，市府針對大型活動都有完善的安全演練基礎，今年跨年晚會市長多次指示，警方已於12月8日、16日兩度向市長提報安全維護工作。昨日上午警察局召開警衛協調會議，從任務分工、情境模擬到處置方案，向所有幹部交付應處作為。

林炎田指出，昨日下午2點警方在夢時代廣場舉辦兩項演練，情境貼合北捷1219事件，一為大型活動場所民眾持械滋擾，二為凱旋捷運站走道拋擲煙霧彈及持械傷人事件。演練從地面蒐證到制高點蒐證，更使用空拍機360度環視整個會場安全警戒。

林炎田說明，今年跨年活動，夢時代區分為三部分，主舞台由前鎮分局負責、焰火區交由新興分局、凱旋捷運站周邊疏導則由鳳山分局執行。夢時代廣場預計動員1206名警民力，仁武義大世界廣場則部署363名警民力。

林炎田強調，整體勤務原則以「報案快、到場快、處置快」，並對於任何實體或網路不法行為，採取從嚴、從速追辦立場，確保高雄整體治安穩定。

