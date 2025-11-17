高雄跨年卡司全鍍金！鳳小岳、熊仔、邱淑蟬三強合體點燃夢時代

▲鳳小岳率全新樂團「鳳小岳&壓克力柿子」首登高雄夢時代跨年舞臺，將帶來未公開新歌與滿滿能量（圖／年代提供）

金光閃閃！鳳小岳金鐘封帝後首登高雄跨年晚會

熊仔、邱淑蟬首次到夢時代跨年舞臺大展金曲實力

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】鍍金卡司閃耀高雄跨年！高雄市政府今（17）日宣布，「2026雄嗨趴」高雄夢時代跨年晚會加碼金鐘、金曲等夢幻卡司——金鐘影帝鳳小岳領軍新團「鳳小岳&壓克力柿子」、金曲饒舌才子熊仔以及金曲客語歌手邱淑蟬，三組實力派音樂人橫跨搖滾、嘻哈與客語音樂，用音樂點燃高雄夢時代跨年舞臺。

高雄市長陳其邁表示，高雄是一座用音樂敘事的城市，今年高雄跨年特別邀請三組金鐘、金曲級卡司，以跨語言、跨曲風為高雄說故事，他邀請全臺粉絲到夢時代跨年現場，從每一個音符節奏的跳動中感受高雄的能量，為新的一年蓄滿前進的動力。

甫在第60屆金鐘獎迷你劇集封帝的鳳小岳，以演員身分走入大眾視野，曾主演電影《艋舺》、《女朋友。男朋友》等經典作品，深受觀眾喜愛。演歌雙棲的他，兩年前推出個人專輯《柒》，便入圍金曲獎「最佳新人獎」，展現橫跨戲劇與音樂的全方位實力。今年，鳳小岳實現長年以來的樂團夢，正式組成全新樂團「鳳小岳&壓克力柿子」，帶來截然不同的音樂樣貌。剛結束北中南巡迴的鳳小岳&壓克力柿子，每次上臺前都會互相集氣，把最好的狀態留給觀眾。談起過去在高雄的演出，鳳小岳大力誇讚港都粉絲的熱情與現場氣氛。這次是樂團成立後首次登上跨年舞臺，他透露將在「2026雄嗨趴」帶來尚未公開的新歌，要用滿滿驚喜與能量迎接新年。此外，鳳小岳特別以歌曲《只想對你唱首鄧麗君》形容他心中的高雄，歌詞中流露對生活的嚮往與溫柔，象徵將最美好的一面奉獻給世界。他也預告，將帶來最具爆發力的現場演出，在高雄跨年舞臺上展現樂團獨有的魅力與搖滾靈魂。

饒舌才子熊仔以獨樹一格的詞曲風格與爆發力十足的舞臺魅力著稱，以作品《買榜》掀起嘻哈浪潮，在YouTube創下三千萬觀看次數，成為大勢夯曲，更曾在金曲獎奪下「最佳作詞人獎」，並以專輯入圍「最佳華語專輯」與「最佳華語男歌手」等獎項，實力無庸置疑。今年熊仔以全新視角回望出道十週年，重新詮釋首張專輯《無限》，推出新作《∞➔0》。他笑說：「最大的突破是要把冷飯炒成米其林。」熊仔表示，這次將每一首歌曲重新解構、賦予新樣貌，甚至重寫部分歌詞，「這在電影或遊戲領域裡很常見，但在音樂界卻很少見整張專輯重製，所以對我來說是一次非常有趣、也充滿挑戰的創作體驗。」回顧這一年，熊仔坦言2025年對他而言是「巨變」的一年，「如果要用一個畫面形容，我會說是我面對十年前的自己，然後給他一個擁抱。希望2026的自己，能跟家人一起去旅行。」首度受邀登上高雄夢時代跨年舞臺，熊仔將帶來新專輯中的精彩曲目，以熱血節奏點燃全場，讓高雄跨年夜成為全臺最嗨現場！他預先祝福觀眾：「祝大家新的一年繼續熱血下去，身體健康、投資成功，Peace！」

▲（左）熊仔重製自己十年前發行的首張專輯，用嘻哈能量嗨翻高雄跨年舞臺；（右）出身高雄六龜的邱淑蟬將以溫柔客語歌聲，唱響高雄跨年夜溫暖時刻。

同樣令人期待的，還有以溫柔嗓音擄獲人心的金曲客語歌手邱淑蟬。本身就是高雄六龜人的她，以音符連結土地與情感，曲風清新細膩，旋律中蘊含深厚的生命故事，就算是不懂客語的聽眾也能輕易跟著哼唱、感受其中溫度。邱淑蟬希望透過音樂，讓更多人看見母語之美，她感性表示：「在臺灣這樣包容的社會，大家對音樂的喜愛不會被語言限制，這是身為母語創作者最幸福的時刻。」身為土生土長的高雄女兒，邱淑蟬一談起家鄉滿是熱情，特別推薦美濃的「濃．甜Original dessert」與楠梓德民市場的羊肉爐，都是她每次回家鄉必吃的美味。她笑說，往年跨年總與家人圍爐看電視，第一次登上夢時代跨年舞臺，心情雖然緊張，想到家人會在電視機前為她加油，就充滿力量。邱淑蟬表示，將以真摯歌聲為2025畫下最動人的句點，陪伴所有高雄市民一起迎接嶄新的2026年。

繼兩大天團告五人與八三夭宣布登上高雄夢時代跨年舞臺，「2026雄嗨趴」公開第三波驚喜卡司，從金鐘影帝到金曲歌王、客語女聲，三組音樂人以最真摯的創作能量，用音樂打開語言邊界、唱出獻給港都的熱情。邀請所有粉絲12月31日晚間7點一起到高雄夢時代前的時代大道，共同享受最熱血、充滿故事的跨年音樂盛宴。（圖／年代提供）