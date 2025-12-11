高雄跨年卡司公布！ 「水彈女王」權恩妃確定出席

高雄市 / 綜合報導

高雄市今(11)日公布跨年晚會完整卡司，並宣布韓國「水彈女王」權恩妃將會登台演出，權恩妃也錄製影片，熱情向粉絲打招呼，而今年高雄跨年晚會眾星雲集，包含「告五人」、「滅火器」、「八三夭」、「LULU黃路子茵」等多組實力派藝人 輪 番上陣，主持人陳漢典也表示，這是出道以來，第一次與老婆LULU同台，心情相當興奮。

高雄公布跨年卡司，今日記者會開場，由中職啦啦隊wing stars成員一粒、MINGO和螢螢，帶來動感表演，讓粉絲提前感受跨年氛圍，除了啦啦隊，現場還安排男團ACQUA源少年上台唱跳，精心編排的精彩演出，隨後也宣布今年主持陣容。

廣告 廣告

藝人陳漢典說：「我是今年高雄跨年晚會的主持人，陳漢典。」由新婚的陳漢典、金鐘紅毯主持木木林葦尼以及阿本共同擔綱，這次眾星雲集，LULU黃路子茵也將以歌手身分登台，陳漢典透露這是出道以來第一次和老婆LULU同台跨年，心情非常興奮。

藝人陳漢典說：「我非常興奮，因為我終於可以跟LULU一起跨年。」而現場也公開完整卡司，韓國超高人氣水彈女王權恩妃將來高雄跨年，她也特別錄製影片在鏡頭前向粉絲打招呼。

韓國歌手權恩妃說：「我已經迫不及待，想和大家一起迎接2026。」以健康形象走紅全球的歌手權恩妃，不只與高雄熱情超搭，也延續高雄成為K-POP粉絲「追星聖地」，以滿滿能量陪大家迎新年。

樂團告五人說：「我們是告五人。」樂團八三夭說：「哈囉大家好，我們是八三夭。」}另外還有告五人、八三夭、鳳小岳&壓克力柿子、熊仔、滅火器等多組實力派藝人輪番上陣，豪華陣容公布，集結海內外夢幻卡司，到時候將以熱度破表的節目，打造全台最嗨跨年夜。華視新聞林廷洋高雄報導，

原始連結







更多華視新聞報導

徐若瑄跨年獨獻桃園！9組首波卡司曝光 12/11公布重量級壓軸

韓流分布北中南跨年場 勁歌熱舞嗨翻粉絲

桃園2025跨年卡司公開第二波 2組韓國歐巴獨家登台

