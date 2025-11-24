高雄跨年卡司滿足聽團仔！滅火器領軍芒果醬、Ponay樂隊熱力登場

「滅火器」將在高雄跨年開唱。年代提供

高雄市政府今（24）日公布跨年晚會新一波卡司，集結國民天團「滅火器」、超人氣樂團「芒果醬Mango Jump」，以及火力滿點的「Ponay的原式大樂隊」接力演出，市長陳其邁表示，高雄是舉行「大港開唱」等指標音樂祭的聖地，跨年當然少不了臺灣在地樂團一起嗨，今年力邀三種獨特風格的人氣樂團接力，喊話「聽團仔」跨年夜到夢時代集合，在音浪中迎接美好的2026年。

滅火器重返故鄉舞臺 創團25週年獻全新驚喜

金曲樂團「滅火器」在高雄出生、成長，今年適逢滅火器創團25週年，特別重返母校三民家商舉辦一日音樂祭，與學弟妹同慶這個重要時刻。這次對於高雄跨年的演出內容依舊賣關子，但透露已為「2026雄嗨趴」打造全新歌曲，承諾為歌迷帶來耳目一新的驚喜。滅火器說：「能在這麼重要的時刻，與樂迷一起倒數迎接新年，對我們來說非常珍貴，我們一定會全力以赴。」

高雄宛如芒果醬第二個家。年代提供

芒果醬回「第二個家」 南部粉絲熱情應援

首次登上高雄跨年舞臺的「芒果醬 Mango Jump」以青澀純愛的曲風廣受喜愛，2023年夏天，他們曾在高雄展開為期一個月的特訓，每逢週末便於LIVE WAREHOUSE小庫演出，今年《亞洲大富翁》巡迴亦選擇同場地作為最終站。對他們而言，高雄宛如第二個家，每次回到港都總能感受到南部粉絲滿滿的熱情與能量。此次參與「2026雄嗨趴」，團員們透露將全力動員後援軍，準備以最強火力帶來難忘的跨年舞臺！

「Ponay的原式大樂隊」將登上高雄跨年舞台。年代提供

Ponay原式大樂隊跨族群嗨唱 以部落能量迎新年

征戰各大音樂祭的「Ponay的原式大樂隊」過往跨年期間，通常會參與卑南族部落年祭，今年將在完成一年一度重要的祭儀後，加入高雄跨年演出，把喜悅與能量延續到新年。Ponay分享，每次在臺上看見觀眾隨著音樂哼唱、起舞，都能收獲滿滿幸福，這次參與「2026雄嗨趴」，將帶來全新編制與舞蹈設計，為大家獻上截然不同的驚喜舞臺。



