南部中心／鄭兆佐、劉尹淳 高雄市報導

2026高雄＂雄嗨趴＂跨年晚會，11日公布完整卡司陣容，不僅請來告五人、八三么等多組實力派唱將，主持人請來新婚的陳漢典，也將和老婆Lulu黃路梓茵同台跨年合體，壓軸則找來韓國的水彈女王＂權恩妃＂，她也特別跨海錄製VCR，期待在高雄和粉絲，一起迎接新年到來。





高雄跨年卡司！陳漢典Lulu夫妻合體 「水彈女王」權恩妃壓軸登台

權恩妃將擔任高雄跨年晚會壓軸卡司，她也特別跨海錄製VCR，露出甜美笑容，向高雄粉絲打招呼。（圖／翻攝畫面）





人氣男團AcQUA源少年，在舞台上勁歌熱舞，炒熱現場氣氛，高雄跨年記者會公布卡司陣容，壓軸將請來韓國的＂水彈女王＂權恩妃。

廣告 廣告





高雄跨年卡司！陳漢典Lulu夫妻合體 「水彈女王」權恩妃壓軸登台

高雄跨年晚會，演出的黃金陣容包括滅火器、八三么、告五人等多組實力派歌手輪番開唱。（圖／翻攝畫面）





權恩妃特別跨海錄製VCR，露出甜美笑容，向高雄粉絲打招呼。2025年邁入倒數，高雄跨年＂雄嗨趴＂，11號公布完整卡司，主持人由陳漢典，搭配木木林葦妮和阿本共同擔綱，新婚的陳漢典，也將首度和老婆Lulu黃路梓茵同台跨年，好心情藏不住。高雄跨年主持人陳漢典表示，我非常興奮，因為終於可以跟Lulu一起跨年，因為我出道以來，其實沒有跟她一起跨過年，就都在各自工作，然後這一次能夠，以不同的身份我是主持人，然後她是歌手的身份，我覺得非常的幸福。高雄市副市長李懷仁表示，這麼熱鬧的卡司，那我們歡迎大家一起來高雄跨年，那今年高雄跨年的主題就是雄嗨趴，我們應該會讓大家玩得非常的高興，那主持人說了，會有第二、第三現場，這個也是出乎我的意料之外，我們希望到時候大家可以，跟歌迷一起有更多的互動。

高雄跨年晚會，演出的黃金陣容包括滅火器、八三么、告五人等多組實力派歌手輪番開唱，還有來自韓國的夢幻卡司，邀請全國民眾，一起到高雄嗨翻跨年夜。





原文出處：高雄跨年卡司！陳漢典Lulu夫妻合體 「水彈女王」權恩妃壓軸登台

更多民視新聞報導

地牛翻身！22:49高雄芮氏規模4.7地震 最大震度四級

陳漢典、Lulu高雄甜蜜合體跨年 夢幻主持陣容「雄嗨趴」嗨翻迎2026

Lulu剛新婚突放福利！「解放高衩泳裝」驚見1亮點

