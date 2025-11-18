高雄跨年告五人、八三夭、熊仔熱唱 陳漢典、Lulu夫妻合體！夢時代、義大、屏東、東港…2026跨年活動卡司、地點、轉播、煙火不斷更新

2025-2026年全台跨年晚會陸續公布藝人卡司，高雄跨年首發公開今年主持人陣容，由剛晉升人夫的陳漢典領軍阿本、木木（林葦妮）一起炒嗨現場氣氛，此外更驚喜邀來陳漢典的另一半Lulu黃路梓茵以歌手身份登台，共同迎接2026到來！義大跨年、台南跨年、屏東跨年等南部各地的跨年晚會也將陸續公開，陪伴南部的民眾一起共度新年。

2026高雄夢時代跨年｜「2026雄嗨趴」

2026高雄跨年晚會由陳漢典領軍阿本、木木（林葦妮）主持，Lulu黃路梓茵也將以歌手身份登台。（圖／年代提供）

今年高雄跨年晚會「2026雄嗨趴」將於12月31日晚上7點在夢時代前的時代大道盛大登場！主持人由剛晉升人夫、春風滿面的陳漢典領軍，搭檔綜藝活力王阿本與新生代人氣主持木木（林葦妮），此外更驚喜邀來漢典的另一半Lulu黃路梓茵以歌手身份登台，夫妻倆在高雄合體迎接2026！

