高雄跨年夜不平靜！夢時代晚會驚見紅色「信號彈」 警方追查中

高雄夢時代跨年晚會，傳出疑似有人施放紅色信號彈。（翻攝畫面）

高雄跨年夜狀況頻傳，31日晚間三民區發生街頭槍擊案後，位於夢時代的「高雄跨年晚會－雄嗨趴」現場，在倒數結束煙火施放期間，竟傳出疑似有人施放紅色信號彈，引發現場民眾側目與短暫騷動。警方表示，目前已著手調閱周邊監視器，釐清施放者身分與事件經過。

「高雄跨年晚會－雄嗨趴」於31日晚間在夢時代熱鬧登場，集結17組台韓卡司輪番演出，並首度施放最大10吋的「亞灣跨年花火」，全場共計6,900發煙火，歷時240秒，點亮高雄亞灣夜空，帶領民眾迎接新的一年。

然而，在倒數結束，煙火持續施放，現場人潮尚未完全散去之際，天空中突然傳出巨響，有民眾看到疑似有人朝空中施放紅色信號彈，且不只一顆，信號彈隨後緩緩落下，落焰一度接近人群，所幸未傳出人員受傷。

警方表示，已調閱周邊監視器畫面，全力追查施放信號彈的嫌疑人，相關細節仍有待進一步釐清。

