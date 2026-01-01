高雄跨年夜不平靜！醉男連開4槍傷2人 13分鐘傳2火警「疑放煙火惹禍」

【緯來新聞網】才剛迎接2026，然而高雄新的一年卻不平靜，跨年夜發生槍擊案，一名劉姓男子不滿鄰居放鞭炮起糾紛，竟拿出手槍連開4槍，導致1男1女受傷；而2026年剛過不久，短短13分鐘內分別在仁武、大寮及大樹的義大世界周邊，接連傳出火警，疑似放煙火惹禍，不慎引燃雜草，所幸無人傷亡。

高雄跨年夜不平靜，傳出槍擊和火警。（圖／翻攝畫面）

事情發生在昨（31日）深夜11時30分許，50歲劉姓男子酒後搭車到三民區天祥路與鼎金後路口找女友，期間不滿樓下鄰居放鞭炮聲音過大，雙方爆發口角，竟當場掏出改造手槍，朝鄰居連開4槍，造成47歲田姓男子被擊中胸部和小腿，47歲黃女右手食指被子彈擦過受傷。



警方獲報後，立刻趕到現場，將1男1女送醫急救，黃女沒有大礙，田男正搶救中。後來找到犯案的劉男，並在路邊找到劉男涉嫌丟棄的手槍，將他當場逮捕，依殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌查辦。



此外，才剛跨年不久，1日0時5分仁武區大正一街就發生火警，消防局出動5車12人灌救，0時23分將火勢控制，0時25分火勢撲滅。豈料13分鐘後，大樹區義大八街也傳出火警，消防局出動4車10人，0時47分將火勢控制，0時50分火勢撲滅，2起火警皆無人員受傷受困。



★《緯來新聞網》提醒您：飲酒過量，有害健康 ★

