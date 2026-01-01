高雄跨年夜槍響！嫌鞭炮太吵「開3槍」 1男1女中彈

高雄市 / 汪奕嘉 陳信仁 報導

高雄跨年夜驚傳槍擊事件！一名49歲劉姓男子深夜11點多，到三民區天祥路、鼎金後巷一帶要找女友，抵達後發現現場有民眾「燃放鞭炮」，疑似不滿深夜噪音上前制止，卻和放鞭砲的民眾發生口角，劉姓男子一氣之下，竟然持改造手槍，開了至少三槍，造成另一名男子腋下、腿部受傷、一名女子手指遭子彈擦傷，所幸兩人送醫後都沒有大礙，而警方迅速到場將劉姓男子壓制，全案依殺人未遂等罪嫌，移送地檢署偵辦。

員警VS.放炮民眾說：「我們在放煙火，他過來就說我們很吵。」跨年夜驚傳槍擊案，警方獲報，5分鐘內立刻趕到現場，就見傷者腿部，被子彈射中，導在地上無法行走，一旁救護人員趕緊幫她處理傷勢，員警VS.放炮民眾說：「我就說好對不起，對不起，我老公就說你講話好好說，他就生氣了，他就把槍拿出來了。」

民眾明顯受到驚嚇，躲到一旁貨車，深怕嫌犯在開槍遭波及，而開槍嫌犯是他，49歲劉姓男子，員警VS.嫌犯說：「你說你開槍，槍呢，東西快點啦，東西拿出來啦。」嫌犯遲遲不把槍枝交出來，警方問他槍在哪，他也不回答，眼看難逃法網，他才坦承，幫槍枝丟在路旁。

目擊民眾說：「在中間那邊開槍的，男生跑來這裡躲，穿黑色衣服那個男生又追來這邊。」三民二分局副分局長邱富勇說：「劉姓男子坦承為其所為，他從計程車下車後覺得(鞭炮)很刺耳，跟現場民眾起口角，傷者目前沒有(大礙)，不過還在醫院救治中，將持續溯源追查槍彈來源。」

事發在高雄三民區，跨年夜當天深夜11點多，劉姓男子搭車到天祥路、鼎金後巷一帶要找女友，抵達後發現有人在放鞭炮，他疑似不滿噪音，與放炮民眾方生口角，隨後一氣之下，竟然持改造手槍，開了至少三槍，導致另一名男子，腋下、腿部中彈，一名女子手部遭子彈擦傷。

民眾說：「他拿槍射別人啊，(放炮的)有說對不起，後來傳出鞭炮聲，他可能趁這時開槍的樣子，再來就聽到救護車來了。」警方抵達後，將劉姓男子壓制逮捕，根據了解，他疑似有傷害、毀損等前科，這回隨身攜帶槍枝，還在跨年夜當街開槍，造成兩位民眾受傷，後續也被依槍砲、殺人未遂等罪嫌移送偵辦。

