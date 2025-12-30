高雄跨年實兵演練全面升級 陳其邁督導維安應變守護民眾安全

為全面強化「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會的公共安全應變能量，高雄市政府29日傍晚於時代大道及捷運凱旋站實施跨局處實兵演練，由市長陳其邁親自到場督導，副市長林欽榮擔任現場指揮官，並動員高雄捷運公司、捷運警察隊、保安大隊及前鎮分局等單位共同參與，透過實際操演全面檢視跨年維安整備狀況。

↑圖說：高雄市長陳其邁親自督導2026跨年活動實兵演練過程。（圖片來源：高雄市政府提供）

演練過程中，陳其邁下令模擬捷運凱旋站發生持刀攻擊並丟擲煙霧彈的突發情境，各單位隨即依通報機制迅速應變，第一時間疏散站內及舞台前人潮，啟動防踩踏措施並同步展開犯嫌搜捕。整體演練節奏緊湊、分工明確，指揮調度流暢，展現市府面對大型活動突發事件時的人流管控與即時處置能力。

陳其邁表示，捷運站屬於高人流且動線複雜的公共空間，一旦發生突發事件，應變難度相對提高，因此特別選定捷運場域進行演練，藉此檢視現行維安機制在疏散引導、警力調度及跨單位協作上的實際效能，並透過演練找出潛在缺口，即時補強。

↑圖說：針對2026跨年晚會活動市府全面提升維安等級。（圖片來源：高雄市政府提供）

他也指出，市府過去已在大型演唱會期間，與國土安全辦公室多次辦理聯合演練，模擬無差別攻擊及群眾持刀等情境，並將攻擊可能發生於觀眾席後方的狀況納入測試，同步檢視救護系統啟動與人員疏散流程。本次演練進一步移至捷運站，面對更複合、多變的風險環境，進行更高強度、跨層級的實兵應變測試。

陳其邁強調，將請警察局依此次演練成果，全面盤點執行過程中需精進之處，提出具體改善方案，針對發現的維安缺口立即補強，確保今年跨年及未來大型活動與公共運輸場域的市民安全。

↑圖說：演練模擬捷運凱旋站發生持刀攻擊並丟擲煙霧彈的突發狀況，各單位依通報機制，迅速疏散站內及舞臺前人潮。（圖片來源：高雄市政府警察局提供）

高市府指出，因應2026跨年活動，市府已全面提升維安等級，除加派警力、提高見警率與即時通報機制外，夢時代跨年場域將部署1,206名警力，義大跨年場域則安排363名警力，全面守護活動安全。

市府也說明，跨年活動場地屬開放式空間，除既有疏散區外，周邊尚有充足腹地可供人潮分流；舞台前方高密度觀賞區亦預留緊急十字通道，必要時可即時開啟閘門引導疏散。場內另設置6處醫護站與5處服務台，醫護站及緊急出口均設有醒目發光標示，呼籲民眾如遇緊急狀況，務必依循疏散指標並配合現場人員指示行動，攜手平安迎接2026年的到來。

