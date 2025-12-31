高雄跨年彩蛋炸裂！陳其邁、戴資穎驚喜同台 240秒亞灣煙火閃耀迎2026

▲集結17組臺韓超狂卡司的「2026雄嗨趴—高雄跨年晚會」熱情登場，隨著2025年進入尾聲，陳其邁市長攜手神秘嘉賓戴資穎驚喜現身，率領元氣滿滿高雄熊、open家族吉祥物，與市籍立法委員、府會團隊以及眾多嘉賓等，共同歡度最嗨、最幸福的年末派對，並在齊聲倒數中迎接新年。

陳其邁攜手高雄之光戴資穎驚喜現身 祝福新年快樂、期許高雄一直進步發光發亮

▲240秒亞灣跨年煙火，象徵未來時刻都精彩動人，氣勢磅礡的花火在港都夜空畫下道道精彩，不同造型的絢麗花火照亮亞灣，搭配2025年到高雄開唱的BLACKPINK歌曲〈JUMP〉與TWICE的〈ONE SPARK〉，大家紛紛拿起手機紀錄感動的瞬間，期待新的一年好運連連。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】集結17組臺韓超狂卡司的「2026雄嗨趴—高雄跨年晚會」今(31)日晚間於高雄夢時代熱情登場，隨著2025年進入尾聲，高雄寵粉無極限，倒數時刻送出「加碼彩蛋」，陳其邁市長攜手神秘嘉賓戴資穎驚喜現身，率領元氣滿滿高雄熊、open家族吉祥物，與市籍立法委員、府會團隊，及本次跨年活動贊助商代表等眾多嘉賓，共同歡度最嗨、最幸福的年末派對，並在齊聲倒數中迎接新年。

回顧展望，陳其邁感謝市民朋友的支持，期許高雄可以一直進步、發光發亮，祝福大家新年快樂；戴資穎則分享羽球帶給她相信自己、永不放棄的精神，並將信念與祝福傳遞給大家，一起迎向全新的2026年。

在眾人齊聲倒數後，隨即迎來240秒亞灣跨年煙火，象徵未來時刻都精彩動人，氣勢磅礡的花火在港都夜空畫下道道精彩，不同造型的絢麗花火照亮亞灣，搭配2025年曾到高雄開唱的BLACKPINK歌曲〈JUMP〉與TWICE的〈ONE SPARK〉，大家紛紛拿起手機紀錄感動的瞬間，幸福氛圍瀰漫四周，在新年的初始共享美好，期待新的一年好運連連。

「2026雄嗨趴」集結海內外夢幻卡司，橫跨多世代與多元風格，主持陣容由陳漢典、金鐘紅毯主持木木 林葦妮及阿本共同擔綱，演出卡司包括Z世代天團告五人、搖滾天團八三夭、滅火器、韓國「水彈女王」權恩妃 KWON EUNBI、鳳小岳&壓克力柿子、心動製造機洪暐哲、饒舌天王熊仔、崛起新秀 Angie 安吉、台鋼雄鷹 WING STARS 啦啦隊，以及高雄限定獨家組合，由潛力超能量男團 AcQUA 源少年、鼓鼓帶來驚喜演出，現場觀眾隨著節奏揮動應援棒，沉浸各式音樂氛圍，多組豪華陣容與大家迎接新年。（圖╱高雄市政府提供）