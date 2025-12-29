高雄跨年必看！高捷延長營業至2點疏運人潮

本周三（31日）晚間迎接跨年夜，高雄捷運公司宣布，捷運、輕軌預計分別延長營業至凌晨2點、1點半，以紓解大量人潮。（高捷公司提供／任義宇高雄傳真）

本周三（31日）晚間迎接跨年夜，高雄市夢時代將於時代大道舉行跨年晚會，預估會有大量人潮湧入，高雄捷運公司宣布，捷運、輕軌預計分別延長營業至凌晨2點、1點半，以紓解大量人潮。

高捷公司說明，跨年夜適逢上班日，預估下午4點半後人潮逐漸湧入會場，因此捷運紅線自下午4點半起，班距加密至4分鐘，並於凌晨12點起啟動分段加密至凌晨2點收班，其中R3小港站至R19楠梓科技園區站班距縮短至3分鐘；R19至RK1岡山車站維持6分鐘，部分列車僅行駛至R19，前往R20後勁站以北旅客需於R19換車。

輕軌部分，延長營業至翌日凌晨1點半收班，跨年會場周邊的C4凱旋中華站、C5夢時代站，在跨年當日傍晚5點起，暫停旅客上下車，高捷建議參加跨年晚會的民眾，搭乘捷運至R6凱旋站由3號出口步行前往夢時代。

跨年當日，高捷公司表示凱旋站不發售單程票，民眾請持電子票證搭車，站內呼應跨年歡樂氣氛，站內於活動期間將設置「蜜柑站長臨時賣店」，販售蜜柑周邊商品與紀念品。

在元旦升旗部分，高捷將於明年元旦當日，捷運紅線提早於清晨5點6分、4點39分，分別自小港、岡山車站發出首班車；橘線則於5點23分、5點8分自哈瑪星及大寮站發出首班車，歡迎民眾多加利用。

因應日前發生的北捷攻擊案件，為確保安全，高捷公司跨年前已進行多重災難模擬演練，模擬歹徒於凱旋站人潮聚集時發動攻擊情境，並與市府交通、警察、消防、醫療等單位協力合作，同時提醒活動期間人潮較多，禁止攜帶氣球、危險物品搭車，請依序排隊進站，勿插隊，並避免穿越草皮或植栽區域，以維護安全。

