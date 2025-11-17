高雄跨年打團體戰！鳳小岳帶隊登台藏驚喜

【緯來新聞網】「2026雄嗨趴」高雄夢時代跨年晚會繼宣布「告五人」與「八三夭」會參加後，今（17日）在公布鳳小岳領軍樂團「鳳小岳&壓克力柿子」、饒舌才子熊仔、金曲客語歌手邱淑蟬，也將用音樂點燃高雄夢時代跨年舞臺。

「鳳小岳&壓克力柿子」首登高雄夢時代跨年。（圖／年代提供）

鳳小岳在2年前推出個人專輯《柒》，便入圍金曲獎「最佳新人獎」，展現橫跨戲劇與音樂的全方位實力。今年，鳳小岳實現長年以來的樂團夢，正式組成全新樂團「鳳小岳&壓克力柿子」，才剛結束北中南巡迴。談起過去在高雄的演出，鳳小岳大力誇讚港都粉絲的熱情與現場氣氛，透露會帶來尚未公開的新歌。



熊仔以獨樹一格的詞曲風格與爆發力十足的舞臺魅力著稱，今年以全新視角回望出道10周年，重新詮釋首張專輯《無限》、推出新作《∞➔0》。首度受邀登上高雄夢時代跨年舞臺，熊仔將帶來新專輯中的曲目，預先祝福觀眾：「祝大家新的一年繼續熱血下去，身體健康、投資成功，Peace！」



金曲客語歌手邱淑蟬本身就是高雄六龜人，以音符連結土地與情感，透過音樂讓更多人看見母語之美，感性表示：「在台灣這樣包容的社會，大家對音樂的喜愛不會被語言限制，這是身為母語創作者最幸福的時刻。」



身為土生土長的高雄女兒，邱淑蟬一談起家鄉滿是熱情，特別推薦美濃的「濃．甜Original dessert」，與楠梓德民市場的羊肉爐，都是每次回家鄉必吃的美味。她笑說，往年跨年總與家人圍爐看電視，第一次登上夢時代跨年舞台，心情雖然緊張，想到家人會在電視機前為她加油，就充滿力量。

