高雄跨年提升維安等級 動員逾1500警民力

（中央社記者林巧璉高雄24日電）高雄市長陳其邁表示，全面提升跨年及大型活動維安等級，跨年活動提升警力部署，29日將在跨年場地夢時代實兵演練，確保公共安全。高市警察局指出，將動員警民力逾1500人次。

台北市19日發生隨機攻擊事件，全台關注。陳其邁今天在市政會議前接受媒體聯訪表示，已針對人潮密集的活動，加派警力、提高見警率，跨年將全面提升警力部署，並強化即時通報與跨機關聯繫，確保跨年等大型活動期間人身與公共場所安全。

陳其邁說，過去就持續針對大型活動進行維安演練，去年8月也曾與國土安全辦公室合作，在世運主場館等大型演唱會進行恐攻、重大維安事件演練。

高雄市警察局長林炎田表示，昨天下午已在夢時代廣場及捷運凱旋站周邊，模擬民眾持械滋擾、拋擲煙霧彈及傷人事件進行演練，並首次運用空拍機進行360度現場監控，強化蒐證與警戒能力。

林炎田表示，夢時代跨年活動區將動員前鎮、新興及鳳山分局，分區負責主舞台、煙火區、凱旋捷運站周邊等，共動員警民力1206人次；另外，義大世界廣場跨年部署363人次，全力維護活動安全。（編輯：吳素柔）1141224