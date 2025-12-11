高雄跨年晚會倒數 海內外巨星歌舞演出
「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會正式啟動倒數！昨（十一）日下午在高流海豚館舉行啟動儀式暨卡司發布記者會，主持人陳漢典、木木林葦妮搭配默契一流，高喊一定會讓高雄跨年晚會嗨翻天！副市長李懷仁也強調，高雄跨年晚會誠意滿滿，卡司超強，海內外巨星歌手將獻給高雄市民熱力四射的演出，與市民朋友一起迎接二○二六年。
高雄跨年晚會主持人陳漢典搭檔木木林葦妮亮相，以及晚會卡司之一的AcQUA源少年、台鋼雄鷹WingStars啦啦隊螢螢（蔡佩螢）、一粒（趙宜莉）、Mingo（朴旻曙）帶來活力動感的唱跳演出，讓粉絲提前感受跨年熱鬧氣氛；記者會上同步公開晚會完整卡司，最新公開的是韓國超高人氣的「水彈女王」權恩妃KWONEUNBI，她特別跨海錄製VCR，在鏡頭前用甜美微笑向高雄粉絲打招呼，將現場氣氛推向最高潮。
副市長李懷仁表示，今年高雄的演唱會一場接一場，年底「高雄跨年晚會-2026雄嗨趴」繼續接力，端出誠意滿滿的精彩節目，加上國內外超強卡司，希望在今年畫下完美句點；跨年晚會成功邀請以健康形象走紅全球的歌手權恩妃KWON EUNBI，不只與高雄的熱情性格超搭，也延續高雄成為K-POP粉絲「追星聖地」，以滿滿能量陪大家迎新年。
記者會上也公布「2026雄嗨趴」主視覺，以霓虹色系搭配跳動線條，象徵跨世代同樂的派對能量；夢時代摩天輪、高雄流行音樂中心等地標以桃紅、藍紫、橘黃等亮色呈現，「2026」數字更化身為吉他、鋼琴、音響與DJ盤，在高雄輕軌環繞的畫面中，整座城市彷彿開啟派對模式，準備迎接年度最大城市盛典。
以渾厚歌聲與精湛舞技風靡全球的權恩妃KWON EUNBI，Instagram吸引超過二百八十七萬粉絲追蹤，網友笑稱「點進看她的舞臺影片就停不下來」。權恩妃過去曾曬出在臺灣大啖珍珠奶茶的美照，這次收到高市府的演出邀約，讓她既興奮又期待，她說：「每次來到臺灣，都被各種美味的食物幸福包圍，這次如果時間允許，我一定要再去喝珍奶和吃小籠湯包！」她表示相當期待在舞臺上盡情唱跳，也會帶來更升級的演出能量及魅力，陪所有粉絲度過幸福的跨年夜。
「2026雄嗨趴」集結海內外夢幻卡司，打造全臺最嗨跨年晚會，高雄已準備好以熱度破表的節目內容陪大家迎接新年，粉絲們記得提前規劃交通與住宿，十二月卅一日一起到夢時代現場倒數，在滿天花火下體驗史上最嗨、最幸福的年末派對。更多高雄跨年系列活動資訊，請上官網(https://khnewyear.tw/)查詢。
