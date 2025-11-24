高雄跨年晚會公布最新卡司 三大人氣樂團入列

「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會備受各界期待，高市府24日公布新一波演出卡司，國民天團「滅火器」、將現身高雄跨年夜。（高市府提供／洪浩軒高雄傳真）

「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會備受各界期待，高市府24日公布新一波演出卡司，包括國民天團「滅火器」、超人氣樂團「芒果醬Mango Jump」以及火力滿點的「Ponay的原式大樂隊」都將現身高雄跨年夜，3種獨特風格的人氣樂團將接力演出，高雄市長陳其邁喊話「聽團仔」跨年夜到夢時代集合，邀請大家在音浪中迎接美好的2026年。

針對此次受邀參加高雄跨年夜演出，「滅火器」樂團表示，他們在高雄出生、成長，陪伴並見證這座城市的復甦與轉變，對家鄉懷抱深厚情感。他們對於這次高雄跨年的演出內容必須先賣關子，但透露已為「2026雄嗨趴」打造全新歌曲，承諾為歌迷帶來耳目一新的驚喜。

「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會備受各界期待，高市府24日公布新一波演出卡司，超人氣樂團「芒果醬Mango Jump」將現身高雄跨年夜。（高市府提供／洪浩軒高雄傳真）

首次登上高雄跨年舞台的「芒果醬 Mango Jump」指出，對他們而言，高雄宛如第2個家，每次回到港都總能感受到南部粉絲滿滿的熱情與能量。此次參與「2026雄嗨趴」，他們將全力動員後援軍，準備以最強火力帶來難忘的跨年舞台。

「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會備受各界期待，高市府24日公布新一波演出卡司，火力滿點的「Ponay的原式大樂隊」將現身高雄跨年夜。（高市府提供／洪浩軒高雄傳真）

「Ponay的原式大樂隊」指出，過往跨年期間，Ponay通常會與原式大樂隊成員參與卑南族部落年祭，今年將在完成一年一度重要的祭儀後，加入高雄跨年演出，把喜悅與能量延續到新年。這次參與「2026雄嗨趴」將帶來全新編制與舞蹈設計，為大家獻上截然不同的驚喜舞台。

高市府表示，隨著卡司陣容陸續曝光，「2026雄嗨趴」多元音樂類型、歌手、樂團齊聚夢時代，高雄跨年品牌是全台最具能量與創意的指標，誠摯邀請各地民眾12月規畫一趟高雄輕旅行，體驗充滿魅力的「2026雄嗨趴」，在歌聲和歡笑中迎接全新的一年。

