高雄跨年晚會吸30萬人 陳其邁攜手戴資穎驚喜現身

南部中心／綜合報導

「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會吸引近30萬人到場，17組台韓藝人包括「水彈女王」權恩妃，告五人、八三夭等大輪番上陣，現場施放長達240秒的「亞灣跨年花火」，羽球天后戴資穎也現身一同倒數跨年。這也是陳其邁最後一年以市長身份出席高雄跨年晚會，他說新年新希望是希望和小戴一起唱歌。

高雄跨年晚會吸30萬人 陳其邁攜手戴資穎驚喜現身倒數

南韓「水彈女王」權恩妃首度來台跨年，性感開唱。從動感到抒情歌曲，連唱二十分鐘，宛如小型的個人演唱會。（圖／高雄市政府提供）

穿著紅色格子的小洋裝，南韓「水彈女王」權恩妃首度來台跨年，性感開唱。從動感到抒情歌曲，連唱二十分鐘，宛如小型的個人演唱會。「高雄跨年晚會－雄嗨趴」31日熱鬧登場，17組台韓超狂卡司輪番上陣，吸引近30萬人到場。倒數時刻，高雄市長陳其邁和羽球天后戴資穎緩緩從升降台現身，讓現場觀眾超驚喜。羽球天后戴資穎：「其實今天很開心可以來到這裡，和大家一起參與高雄的跨年晚會，那也想要在這裡謝謝，就是每一個支持我，陪我一路就是到現在的各位，然後羽球帶給我相信自己和永不放棄，那我希望把這個精神傳遞給大家，一起迎向全新的2026年。」

跨越2026年的那一刻，高雄亞灣施放出璀璨煙火，照亮整個灣區。（圖／高雄市政府提供）

而這也是陳其邁最後一次以高雄市長身份出席跨年晚會，也說出新年新希望。高雄市長陳其邁：「希望有機會跟小戴一起唱歌，我怕我唱歌全部都跑光了，影響收視率。」「3、2、1，新年快樂！」當時間跨越2026年的那一刻，高雄亞灣施放出璀璨煙火，照亮整個灣區，伴隨韓國女團BLACKPINK與TWICE的音樂節奏，重現演唱會上經典與感動的瞬間，旁邊還有夢時代摩天輪彩虹燈光秀，陪伴大家迎接新年到來。

