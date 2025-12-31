高雄跨年晚會歌手輪番唱 粉絲出動「大型帆布」卡位

高雄市 / 陳建邦 簡鈺霖 孫慧娟 報導

今(31)日晚上就是跨年夜，高雄夢時代跨年晚會，表演嘉賓有人氣團體告五人、八三夭、水彈女王權恩妃，卡司堅強，吸引不少歌迷，提前卡位，連大型帆布都出動，現場還有好幾頂帳篷，不少人是外縣市來，希望能一睹偶像風采，嘉義市全台獨家邀請到韓國女團MAMAMOO成員Solar頌樂壓軸表演，同樣吸引粉絲早早卡位。

開心秀出啦啦隊Wing Stars，南韓成員安芝儇的應援毛巾，粉絲笑得超開心，因為今晚跨年就能近距離看女神，2026高雄夢時代跨年晚會進入倒數，今年卡司有人氣團體告五人、八三夭、水彈女王權恩妃，吸引超多粉絲提前卡位。

歌迷VS.記者說：「為了好位子，我覺得值得，韓籍啦啦隊安芝儇韓國藝人權恩妃，看八三夭跟鼓鼓呂思緯，大概29日中午就來了，早中晚輪班這樣。」就是想靠偶像更近一點，粉絲們卡位的工具也不少，藍白帆布用拼貼方式，黏好黏滿面積不小，上頭有好幾頂帳篷，行李箱、毛毯、野餐墊、板凳，累了大地為床直接躺下來等超Chill。

歌迷VS.記者說：「羅志祥。」嘉義同樣出現排隊卡位情況，為了一睹亞洲舞王羅志祥、韓國女團MAMAMOO成員頌樂。歌迷VS.記者說：「有點風而已，但我們有帳棚所以還好，為了誰來的，，頌樂，因為他難得來嘉義跨年，以往都是外縣市。」2025年的最後一天，為了能跟偶像一起迎新送舊，歌迷們戴帽子、口罩，穿厚外套冷風中等待也不覺得苦。

