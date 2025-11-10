高雄跨年晚會第二波卡司 告五人壓軸、跨後八三夭熱血迎2026
台南市 / 林彥廷 綜合報導
「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會今（10）日公布第二波卡司，市府邀請超人氣Z世代天團告五人擔任壓軸嘉賓，倒數後由搖滾天團八三夭接棒熱唱。高雄市長陳其邁表示，高雄已經準備好了！夢時代跨年將化身全台最大KTV，歡迎粉絲揪團一起到高雄跟著音樂盡情放聲合唱，用最強音浪迎接2026。
▲ 圖 / 高雄市政府
告五人屢創紀錄，今年4月首度在高雄國家體育場舉辦演唱會，吸引超過5萬名粉絲朝聖，更以500台無人機打造長達12分鐘的視覺饗宴，打破台灣演唱會專場首見壯觀紀錄。年底再度造訪高雄，勢必再掀音樂旋風。
連續兩年登上高雄跨年舞台的告五人表示：「每年跨年演出都像是一種陪伴，特別期待能與哈瓜們在高雄相見，到時候一定要一起大聲歡唱、開心迎接新的一年！」他們也透露，目前《Run, Run, Run! 黑夜狂奔》2025 Live Tour the World跑遍全球，2026年將持續展開巡迴演出，將到新加坡、吉隆坡、墨爾本、雪梨、巴黎與倫敦等城市，透過音樂與各地歌迷相聚，用歌聲串聯無限感動。
締造破億神曲《想見你想見你想見你》的搖滾天團八三夭，對他們而言，高雄是充滿緣分與回憶的城市，今年不僅在高雄巨蛋舉辦周年「生日趴」，並以高雄作為《沒有翅膀的人》世界巡迴演唱會首站，這次擔任高雄跨年倒數後嘉賓，對團員意義非凡。
八三夭表示：「每次回到高雄，都能感受到南部觀眾最熱情的能量與支持，也能順便回味我們最懷念的高雄美食！」目前正如火如荼籌備新專輯的八三夭，作品已進入最後製作階段，新歌即將陸續上架。團員興奮表示，這張專輯帶來全新面貌與突破，希望當歌迷聽到的那一刻，都能感受到「這就是八三夭」的獨特能量。他們預告，跨年舞台準備不同以往的驚喜表演，用最炸裂的音浪，為「2026雄嗨趴」掀開熱力滿滿的新年序幕。
「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會自公布陳漢典、阿本、木木等主持陣容及今年剛發片的Lulu黃路梓茵首度以歌手身分登上高雄跨年舞台後，成為社群熱門話題，告五人及八三夭兩大人氣樂團公布，讓高雄跨年討論熱度再度飆升！無論是隨著告五人的深情搖滾共鳴，還是與八三夭熱唱，夢時代前的時代大道即將化身全台最嗨的跨年現場，號召全臺粉絲齊聚高雄，留下最難忘的跨年回憶。
