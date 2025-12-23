高雄跨年晚會維安兵推 將出動逾千名警力駐守

台北市 / 綜合報導

馬上就要跨年了，高雄警方借鑑北市隨機攻擊，23日提前兵推預演，除了模擬民眾持利器攻擊情境，也表示今年晚會活動維安，將有1200名警力駐守現場，搭配高解析監視器及空拍機，確保活動順利進行，另外，有一組由13名刑警組成的事故應變小組，隨時待命。至於台北市府，則將在26日下午一點，在跨年晚會重要樞紐，市府轉運站、捷運市府站，進行大規模演練。

員警說：「緊急啟動疏散作為。」大批民眾一陣騷動，拔腿往後不斷逃竄，員警VS.偽裝犯嫌說：「刀械放下，不要。」眼看有民眾持利器，警方逐步靠近要他趕緊放下束手就擒，員警說：「趴下，趴下。」趁犯嫌不注意，將他制伏在地上銬帶回。

記者林柏睿說：「一旁這裡有大批的員警，大約就有90名的警力就是因為他們今天進行兵推，也就是到時候如果跨年夜發生了一些意外的話，如何來應對。」31日晚間夢時代登場的跨年晚會，高雄警方在23日下午提前演練，活動當晚將攜手民警，共計1200名駐守活動周遭。

高雄警察局長林炎田說：「特別採取地面的一個蒐證以外，我們還有高空的制高點的蒐證。」有別於以往編制一組，13名刑警組成的事故應變小組因應，還搭配高解析監視器監控活動，嚴防騷動引發踩踏，更設有十字型的安全通道，鑒於2023年12月31日高雄跨年晚會，原子筆誤傳為利器攻擊事件前例，再加上北市隨機攻擊事件，因此拉高維安層級，就連捷運站內，也預演，民眾遭持利器攻擊的應對處置。

而除了高雄台北市府，26日下午一點也將在跨年晚會重要樞紐，捷運市府站及市府轉運站，進行高強度模擬演練，民眾說：「我覺得考量公共安全部分，我覺得還是要辦，就像是那個防災演習一樣，如果讓大家先有準備的話，可能大家會比較怎麼知道因應。」比照跨年模式演練，從台北到高雄，警方採取最高規格演練，確保突發應變，能及時將狀況排除，讓民眾多一份安全保障。

